De borde väl i alla fall bry sig om kvalitet?

DEBATT Jag läser Felicia Nordlunds välformulerade debattartikel i Journalisten och känner, precis som nästan alla journalister under 30, väl igen mig.

Att fundera på om man vågar be om en ledig vecka i sommar, eller att trösta en kollega som med gråten i halsen just berättat att den inte kommer att få stanna i vår, är en lika naturlig del av jobbet som att skriva mellanrubriker eller tampas med pressekreterare.

Men texten missar också något viktigt. Arbetsgivarna i mediebranschen bryr sig nämligen inte om att det är synd om oss barn av Las. Därför tror jag att det är viktigt att försöka få dem att förstå vad lasvansinnet gör med journalistiken.

Som när vi får ett spännande tips av en bra källa, men inte kan gå vidare med det eftersom man på grund av lasvansinnet inte längre bevakar den frågan. Arbetsgivarna bör veta att det för övrigt inte är det allra lättaste att bygga ett bra nätverk av källor när man byter arbetsplats och ofta bevakningsområde i alla fall en gång om året. Eller just det, med elva månaders mellanrum. Man vill ju inte riskera att hamna i närheten av det beryktade lastaket.

Eller som när vi genomför det årliga, närmast rituella, bytet och hamnar i en organisation som arbetar på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Vad sätter vi för typ av rubriker? Kan vi använda den här journalistiska metoden? Hur bevakar vi den här pressträffen? Som en erfaren kollega en gång sade, tar det i alla fall ett halvår innan man kan börja prata journalistik på riktigt. Vad kostar den tiden mediesverige?

Eller när vi kommer in till en ny arbetsplats och de första dagarna går åt till upplärning, när de äldre kollegorna lägger sitt vanliga jobb åt sidan för att visa hur man drar in en bild i just det här publiceringsverktyget. Resurser som kastas rakt i sjön – bara under mitt eget yrkesliv är det många timmar som hade kunnat läggas på att producera bra journalistik.

Mediesveriges arbetsgivare med all tydlighet visat att de inte bryr sig om vad vansinnet gör med oss barn av Las. Men de borde väl i alla fall bry sig om hur det sänker journalistikens kvalitet?

Henning Eklund

Journalist

Länk till Felicia Nordlunds inlägg.