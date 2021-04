Bulletin rekryterar pensionerad journalist från NYT som chefredaktör

Krisen på Bulletin Tidningen Bulletin har värvat Andrew Rosenthal, tidigare chef för opinion på The New York Times, som ny chefredaktör. Under tre månader ska han vara med och organisera arbetet.

Andrew Rosenthal pensionerade sig 2018 från The New York Times, där han bland annat arbetat som chef för opinionssidan. Nu har han tackat ja till rollen som tillförordnad chefredaktör på Bulletin.

Bulletins ansvarige utgivare Per Gudmundson, sitter kvar på sin nuvarande post, rapporterar TT.

– Genom att rekrytera en av USA:s tyngsta journalister importerar vi kunskapen för att höja standarden på svensk journalistik, säger Tino Sanandaji, Bulletins grundare till den egna sajten.

Andrew Rosenthal kommer jobba nära Pelle Zackrisson, nyhetschef och operativ redaktionschef, som värvas från Nyheter Idag.

På sin Facebook skriver Tino Sanandaji att tidningen även rekryterar Nicco Melle, som tidigare lett Harvard Kennedys Center on Media, Politics and Public Policy – och har en bakgrund som chef på Los Angeles Times.

Han skriver också att ledarsidan byter politisk beteckning till Frihetlig Konservativ samt att kultursidan kommer att få en ny kulturchef och inriktning mot intellektuell konservativ idédebatt.

Andrew Rosenthal kommer att arbeta från sitt hem i Montclair, New Jersey, via kommunikationsverktyget Zoom, uppger han för Vanity Fair. Han ska ha blivit tillfrågad att göra jobbet i tre månader.

Vanity Fair:s reporter Miriam Elder, som var först med nyheten under onsdagen, skriver på Twitter att hon har kontaktats av fem personer som erbjudits jobbet på Bulletin sedan hon skrev artikeln.

