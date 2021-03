FOTO: Tor Johnsson

Tv4 fälls igen – kan få böta 125 000 kronor

GRN-beslut Granskningsnämnden fäller TV4 i två nya ärenden på grund av annonsavbrott i filmer. På grund av ett stort antal fällningar på kort tid riskerar bolaget nu en avgift på 125 000 kronor.

Det handlar om filmen Anchorman 2: The Legend Continues som sändes i TV12 den 1 januari 2020 och avbröts för annonser under ett pågående händelseförlopp.

Nämnden ansöker hos domstol om att TV4 ska betala en särskild avgift för överträdelsen på 100 000 kronor.

Nyligen beslutades att avgiften ska höjas från 50 000 till 100 000 kronor per annonsavbrott eftersom TV4 vid ett antal tillfällen under de senaste åren har fällts för just reklamavbrott under pågående händelseförlopp.

Även under sändningen av filmen Beck – Advokaten i Sjuan den 2 december förra året förekom två annonsavbrott under en tablålagd halvtimme, vilket bryter mot bestämmelserna. I detta fall ansöker nämnden hos domstol om att TV4 ska betala 25 000 kronor.