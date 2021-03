Över 100 får stipendium av Journalistförbundet

Drygt 100 stipendiater får dela på omkring 2,6 miljoner kronor i Journalistförbundets utbildning och kompetensutvecklingsstipendium. Här är hela listan.

Här är alla stipendiater:

Annelie Adqvist, TV 4, 28 000 kronor för kurs i franska, Centre International d’Antibes, Frankrike.

Ali Alabdallah, frilans, 15 000 kronor för redaktionsbesök i Toronto, Kanada.

Siri Amram, Sveriges Television, 34 500 kronor för språkkurs i hebreiska, Ulpan Bayit, Tel Aviv, Israel.

Katarina Andersson, frilans, 19 000 kronor för webbkurs, Poppius, Stockholm.

Lise Andersson, frilans, 19 000 kronor för webbkurs, Poppius, Stockholm.

Marie Anell, frilans, 50 000 kronor för kurs i arabiska, Jerusalem institut for languages. Israel.

Katarina Angelin, Rent & Facility, 25 000 kronor för kurs i Växtkännedom, Trädgårdsakademin, Laholm.

Emil Arvidsson, frilans, 18 000 kronor för redaktionsbesök, Chicago, USA.

Ingegerd Backlund, VLT, 28 000 kronor för redaktionsbesök, Auckland, Nya Zeeland.

Natacha Balbontin, frilans, 46 000 kronor för kurs i franska, Alliance Française, Bryssel.

Annika Bergson, frilans, 21 000 kronor för skrivkurs med Jan Sigurd, Toscana, Italien.

Lisa Bjerre, frilans, 15 000 kronor för skrivkurs med John Yorke, London.

Eva Brenckert, frilans, 6 000 kronor för skrivkurs, Biskops Arnö Folkhögskola.

Frida Claesson, SVT, 18 000 kronor för kommunikationskurs, Distansinstitutet, Stockholm.

Rasmus Columbus, Tidningen Hemslöjd, 12 000 kronor för smideskurs, Gränsfors bruk, Bergsjö.

Jonas Dagson, TT Nyhetsbyrån Göteborg, 22 000 kronor för studier vid Museum of the Bibel i Washington DC , USA.

Amanda Darehed, frilans, 15 000 kronor för Certifierad Sociala Medier Manager, Academy Online.

Natalie Demirian, Aftonbladet, 28 000 kronor för att delta på Comic-Con-mässan i Los Angeles, USA.

Anders Eeg-Olofsson, SVT, 12 000 kronor för kurs i fastighetsekonomi, utbildning.se, Stockholm.

Christian Egefur, ETC Göteborg, 18 000 kronor för redaktionsbesök, New York.

Linda Ekström, SVT, 17 000 kronor för språkkurs i tyska, Folkuniversitetet, München, Tyskland.

Wilma Eliasson, TV4, 27 000 kronor för kurs i arabiska, Levantine Institute of Tripoli, Libanon.

Gry Ellebjerg, Hem & Hyra, 24 000 kronor för kursen Influencer Marketing, Berghs, Stockholm.

Emma Eriksson, SVT, 8 500 kronor för skrivkurs, Capellagården, Vickleby, Öland.

Sandra Eriksson Vyer, Technologies AB, 34 000 kronor för studier i Marknadskommunikation, Berghs, Stockholm

Sofia Eriksson, TT Nyhetsbyrån, 21 500 kronor för kursen Digital kommunikation, Berghs, Stockholm.

Barbara Fellgiebel, frilans, 20 000 kronor för att delta på bokmässan i Frankfurt, Tyskland.

Frida Flodkvist, NWT, 40 000kronor för kursen Projektledning, Berghs, Stockholm.

Joacim Forsén, frilans, 37 000 kronor för kurs i gitarrbyggande, Bromander Guitars, Uppsala.

Aila Franck, Sveriges Radio, 11 500 kronor för konstkurs, Fridhems Folkhögskola, Fridhem.

Charlotta Fredholm, frilans, 38 500 kronor för kursen Webbredaktör, Poppius, Stockholm.

Ida Frid, frilans, 14 000 kronor för fotokurs, Mediekurser online.

Johanna Färlin, frilans, 38 000 kronor för kursen Certifierad Researcher, Påhlmans handelsinstitut, Stockholm.

Lotta Gometz, Västerviks-Tidningen, 50 000 kronor för kursen Certifierad hundinstruktör, Hundens hus, Stockholm.

Sara Grant, Kyrkans Tidning, 45 000 kronor för språkkurs, BICC, Beijing, Kina.

Martina Greiffe, frilans, 45 500 kronor för kursen Copywriting, Berghs, Stockholm.

Linda Grimstedt, Tidningen Husdjur, 26 000 kronor för att delta på World Dairy Expo, Madison, Wisconsin USA.

Carl Göransson, TT Nyhetsbyrån, 18 000 kronor för redaktionsbesök, Jerusalem, Israel.

Ida Hallmén, frilans, 21 000 kronor för fotokurs, Berghs, Stockholm.

Urban Hamid, frilans, 29 000 kronor för kurs i arabiska, Erbil, Irak.

Paul Hansen, Dagens Nyheter, 31 000 kronor för filmkurs Stockholms Filmskola.

Cecilia Hedlund, SVT, 34 000 kronor för kurs i danska, Danskbureauet, Köpenhamn.

Emil Hellerud, TV4, 41 000 kronor för kursen Dataprogrammering, Journalism++, Stockholm.

Johanna Henriksson, frilans, 38 500 kronor för kursen Webbredaktör, Poppius. Stockholm.

Janna Li Holmberg, frilans, 15 000 kronor för skrivarkurs med Karin Thunberg.

Edina Hrustic, SVT, 17 000 kronor för språkkurs i tyska, Folkuniversitetet, München, Tyskland.

Anna Hultberg, frilans, 31 500 kronor för kursen Digital copywriting, Berghs, Stockholm.

Märta Hulth, SVT, 15 500 kronor för jägarexamen, Ulkeröds gård, Bohuslän.

Frida Inghamn, frilans, 10 000 kronor för hattkurs, Mullsjö Folkhögskola.

Anna Isaksson, Norrbottens-Kuriren, 39 500 kronor för att delta på GIJC 21, Sydney, Australien.

Pernilla Josefsson, Kommunalarbetaren, 14 500 kronor för konferens om migration, Institute of Ethnic, Vilnius, Litauen.

Jonatan Järbel, KTH, 44 500 kronor för kurs i japanska, Internationella skolorna, Tokyo.

Jörgen Klinthage, Sydöstran,11 000 kronor för skrivkurs, Författarskolan, Smögen.

Eveliina Kokko, frilans, 38 000 kronor för kursen Certifierad researcher, Påhlmans handelsinstitut, Stockholm.

Anja Kontor, frilans, 38 500 kronor för kursen Webbredaktör, Poppius, Stockholm.

Ylva Lagercrantz Spindler, frilans, 38 500 kronor för kursen Webbredaktör Poppius Stockholm.

Linda Larsson, frilans, 32 000 kronor för redaktionsbesök, Monrovia. Liberia.

Rickard Lindblom, Dagens Nyheter, 31 500 kronor för kursen UX writing på Berghs, Stockholm.

Pernilla Lindqvist, Bonnier Magazines, 31 500 kronor för kursen UX design, Berghs, Stockholm.

Jenny Lindström, ETC, 21 000 kronor för fotokurs, Berghs, Stockholm.

Jennie Lorentsson, Helsingborgs Dagblad, 12 000 kronor för studiebesök Kunskapshuset, Gällivare.

Susanna Lundell, frilans, 31 500 kronor för kursen Bygga varumärken i sociala medier, Bergs, Stockholm.

Lars Lundström, Göteborgs-Posten,15 000 kronor för redaktionsbesök, London.

Karin Lönnå, Sveriges Radio, 17 000 kronor för konstkurs, Gerlesborgsskolan.

Eva Magnuszeweska, frilans, 34 000 kronor för kurs i Copywriting, Berghs, Stockholm.

Lina Maler, frilans, 49 500 kronor för filmkurs, NY-Filmacademi, New York, USA.

Jens Mikkelsen, Sydsvenskan, 30 000 kronor för att delta på Gijc, Sydney, Australien.

Jacek Mikrut, Dagens Industri, 47 000 kronor för kurs på Tokyo Sushi Academy, Tokyo, Japan.

Hans Mossberg, SVT, 32 500 kronor för fotokurs, Mästerfoto, Island.

Urban Nilmander, frilans, 16 000 kronor för Gastronomisk konferens, San Sebastian, Spanien.

Helena Nilsson, frilans, 36 500 kronor för distanskursen Alla kan animera, Anna's Motion Club.

Maja Kristin Nylander, frilans, 29 500 kronor för filmkurs hos fotografen Anka Zhuraleva, Porto, Portugal.

Thomas Olsson, frilans, 10 500 kronor för att delta på Tanz im August, Berlin, Tyskland.

Elin Pahnke, frilans, 14 500 kronor för redaktionsbesök, London.

Lotta Palmelius, frilans, 10 000 kronor för kursen Borgerlig officiant, Ceremonimästarna, Stockholm.

Joakim Palmkvist, Sydsvenskan, 33 500 kronor för att delta på GIJC 21, Sydney, Australien.

Elsa Persson, Dagens Arena, 19 000 kronor för videokurs, Poppius, Stockholm.

Sofia Pontén, frilans, 7 500 kronor för webbkurs i hellenistisk astrologi, Chris Brennan.

Miriam Preis, frilans, 7 000 kronor för videokurs, Grafiska akademin, Malmö.

Nasim Rahsepar, frilans, 5 500 kronor för keramikkurs, ABF, Göteborg.

Walter Repo, frilans, 23 500 kronor för kurs i hebreiska, UB Hebrew School, Tel Aviv, Israel.

Mikael Ringberger, frilans,19 000 kronor för spanskakurs, Don Quijote, Barcelona.

Pia Rockström, Ystads Allehanda, 20 000 kronor för skrivkurs online, Writers Academy.

Izabella Rosengren, frilans, 22 500 kronor för studiebesök vid Unv of Arizona, Phoenix, USA.

Hanna Rydèn, frilans, 15 000 kronor för skrivkurs med Mian Lodalen, Svartö, Stockholm.

Anna Rytterbrant, Hem & Hyra, 27 000 kronor för kurs i arabiska, Ahlan, Luxor, Egypten.

Jan Samuelsson, frilans, 19 500 kronor för datakurs, online Training Connection.

Ossian Sandin, Tidningen Syre, 20 500 kronor för att delta på naturvårdsunionens kongress, Marseille, Frankrike.

Annika Selin, Sveriges Radio, 13 000 kronor för att delta på mässan eCar Expo 2021, Oslo.

Ylva Sundgren, frilans, 33 000 kronor för fotokurs, TPW, Florens, Italien.

Abigail Sykes, frilans, 20 000 kronor för Certifieringskurs i permakultur, Permakultur Sverige, Stockholm.

Mica Söderlund, Aftonbladet, 50 000 kronor för Communications Management, Berghs, Stockholm.

Helena Söderqvist, frilans, 18 000 kronor för skriv och bildkurs, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv.

Dante Thomsen, SVT, 15 000 kronor för jägarexamen, Sundsta säteri, Norrtälje.

Anna Thorbjörnsson, 40 000 kronor för yogautbildning, Ananda Yoga and Detox Center, Thailand.

Åsa Tolgraven, Utbildningsradion, 18 000 kronor för redaktionsbesök, Buenos Aires, Argentina.

Hanna Tornbrant, Göteborgs-Posten, 29 000 kronor för Content Design, distans, Berghs, Stockholm.

Kajsa Waaghals, frilans, 41 500 kronor för att delta på Konstmässan Frieze, Los Angeles, USA.

Lovisa Waldeck, GT/Expressen, 24 500 kronor för kursen Certifierad Fotograf, Academy Online.

Ulrika Walmark, frilans, 10 000 kronor för kurs i grekiska, NK Universitetet, Aten.

Maria Widehed, frilans, 10 500 kronor för Personlig coaching, KLCO, Varberg.

Emanuel Videla, Dagens ETC, 24 000 kronor för Google Analytics och webbpsykologi, distans Berghs, Stockholm.

Lena Wilsby, Lantmannen, 41 000 kronor för kursen Dataprogrammering, Journalism++, Stockholm.

Daniel Wåckner, Sveriges Radio, 27 000 kronor för klätterkurs, Nordnorsk klatreskole, Lofoten, Norge.

Karl-Emil Åkerö, frilans, 25 000 kronor för handledarutbildning, Ersta Högskola, Stockholm