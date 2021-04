Anna-Lena Laurén var tjänstledig i tre månader för att skriva boken.

FOTO: Oksana Yushko

”Ryssland är ett fullt begripligt land”

Samtal med Den ryska protestvågen 2021 vänder åter världens blickar mot den svårgripbara auktoritära stormakten. Med nya boken Sammetsdiktaturen vill Anna-Lena Laurén ge en mer komplex bild av vad Ryssland är för ett land.

I snart 15 år har Anna-Lena Laurén varit korrespondent i Ryssland; numera för Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. Sedan 2006 har människor ställt henne samma, lite tröttande, frågor: är hon inte rädd och utsatt? Är Ryssland inte ett land helt utan yttrandefrihet och oberoende medier?



I Sammetsdiktaturen ger hon sig själv plats att svara ordentligt.



– Ryssland är inte en riktig diktatur, det är ett relativt öppet samhälle med samma tillgänglighet på information som vi i väst har. Samtidigt är det farligt på ett godtyckligt sätt. Man kan skrika att Putin är en idiot på bussen, men har man otur kan man hamna i fängelse för en lajk. Oförutsägbarheten har ett syfte, för den ryska statsapparaten kan inte hålla koll på alla.



Under alla år har hon aldrig fruktat för sin egen säkerhet. Först under de folkliga protesterna vintern 2021 har hon känt en viss osäkerhet, just eftersom det verkar helt godtyckligt vilka som blir gripna.



– Det räcker med att råka stå på fel ställe.



Med bilder från sin vardag som privatperson och journalist målar Laurén en konkret och nyansrik bild av det ryska samhället och dess invånare, inklusive vilka strategier de använder för att hantera att de lever i ett auktoritärt land.



– Det var viktigt för mig att ge komplexiteten och det stora sammanhanget. Jag ville visa att Ryssland inte är ett land som är omöjligt att förstå, utan fullt begripligt.



Det är också en bok om utvecklingen i våra västerländska demokratier. Med populismens framväxt har vi börjat närma oss Ryssland, skriver Laurén, medan alla länge trodde att det skulle bli tvärtom.



– Det är något jag har tänkt på de senaste åren. Allt det som Trump håller på med var välbekant för mig, att en ledare helt obesvärat ljuger är vanligt i postsovjetiska länder. Det finns en större acceptans för det, systemet har gjort alla till lika goda kålsupare.



Nu finns en rörelse mot demokratisering, särskilt hos en yngre generation ryssar.



När faller sammetsdiktaturen?

– Den kan falla om en månad, eller tio år. Jag tror mera på tio år. Hela eliten är beroende av systemet, allt är beroende av Putin, man håller fast vid det så länge det går. Men när det väl sker kommer det att gå blixtsnabbt. Det ska bli otroligt intressant när det sker.



Anna-Lena Laurén flyttade förra året från Moskva till Sankt Petersburg, där dottern går i finska skolan. Snabbtåget till maktcentret Moskva tar 3,5 timmar.



– Jag har inget bra svar på hur länge jag stannar i Ryssland. Jag vill absolut bo på ett annat ställe också, men just nu trivs vi väldigt bra här.