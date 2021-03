Nytt stöd för Realtid inför förtalsförhandlingar

24 svenska och internationella pressorganisationer uttalar idag sitt stöd för Realtid. I veckan avgörs om det blir förtalsrättegång i Storbritannien efter affärsmannen Svante Kumlins stämningsansökan mot tidningen.

De svenska och brittiska journalistförbunden, Pen, RSF, Article 19 och IPI, det är några av de 24 organisationer som i ett uttalande idag stöttar Realtid och utgivaren Camilla Jonsson inför förhandlingarna som inleds i Strobritannien imorgon.

Journalisten har tidigare berättat om bakgrunden till stämningsansökan mot Realtid, och om Utgivarnas tidigare fördömande av så kallad förtalsturism.

Realtids utgivare Camilla Jonsson säger till Journalisten att tidningen redan i december fick stöd från fem internationella pressfrihetsborganisationer: Reportrar utan gränser, Index on Censorship, Artikel 19, Media Defence och European Center for Press and Media Freedom.

– Att vi nu får ännu mer stöd från ännu fler organisationer är förstås fantastiskt. Vad det betyder rent konkret i detta nu är svårt att ha någon tydlig uppfattning om. På sikt kan man ju hoppas att det blir ett stopp för SLAPP som företeelse.

Vad skulle en rättegång innebära konkret för er?

– Blir det rättegång, så blir det rättegång. Det kommer att ta en massa tid i anspråk och det kommer att bli en ekonomisk utmaning.

SLAPP är en förkortning för missbruk av juridiska metoder för att tysta ansvarsutkrävande aktörer inom civilsamhället. Senast i november protesterade 87 organisationer mot den här formen av juridiska trakasserier och krävde att EU agerar skarpare.