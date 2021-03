TS-siffrorna: De är vinnare och förlorare

FOTO: Tor Johnsson

En crowdfundingkampanj bland läsare och prenumeranter gav 2,5 miljoner kronor till Dagens ETC som de kunde satsa på journalistiken. Pengar som nu chefredaktören Andreas Gustavsson menar ligger bakom att de ökar i upplaga för TS 2020.

I dag presenteras TS-siffrorna [1] för helåret 2020 gällande dagspressen. Bland vinnarna finns alltså *Dagens ETC* som lyfter med sex procent, eller 600 ex, jämfört med året innan. Totalt har de nu en upplaga på 10 300 ex. Den digitala upplagan går upp med hela 39 procent. I det ingår