Bästa rapportering om självmord

Suicide Zero utlyser ett pris på 10 000 kronor för bästa rapportering om självmord. Alla journalister, redaktioner, bloggare och poddcastare som rapporterat journalistik om självmord under 2020 kan skicka in bidrag till e-post: rickard@suicidezero.se senast den 15 april.