Räder mot redaktioner i Myanmar

Militären i Myanmar har dragit in licenser för fem medieföretag och genomfört räder mot två redaktioner.

I måndags drog militärjuntan i Myanmar in licenserna för fem oberoende medieföretag i landet: Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma (DVB), samt Khit Thit Media. Det rapporterar New York Times.

Militären genomförde under måndagen och tisdagen räder mot två redaktioner: Myanmar Now och Mizzima, uppger Committee to Protect Journalists, som fördömer attackerna mot pressfriheten och mot enskilda redaktioner och journalister.