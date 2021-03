Kvinnliga journalister i Afghanistan flyr jobbet efter dödliga attentat

Allt fler kvinnliga journalister och medieanställda i Afghanistan slutar sina jobb efter att minst fyra kvinnliga journalister har dödats under det senaste året.

I februari kom en rapport från journalistorganisationen I Afghanistan, AJSC, som visade att 2020 rapporterades 132 fall av dödligt våld, eller hot och attentat mot journalister I landet. Totalt dödades fem journalister i landet varav fyra var kvinnor.

Rapporten visar också en 26 procentig ökning när det gäller våld och hot mot journalister jämfört med året innan.

På sin Twitter berättar AJSC nu att 18 procent av de kvinnliga journalisterna i landet slutat på bara sex månader, på grund av den svåra situationen i landet.

On #InternationalWomensDay let’s think of our sisters outside our own nations.... https://t.co/otjOdR46BB