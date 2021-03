Tidskriftsomslag banade väg för kvinnor i USA

Magasinappen Readlys kommunikationschef Linnea Aguero har tagit fram tio historiska amerikanska tidskriftsomslag som banat väg för kvinnor. ”En favorit är Vanity Fairs omslag på Demi Moore”, säger Linnea Aguero.

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har Readlys kommunikationschef Linnea Aguero tagit fram tio historiska magasinsomslag som utmanat sociala normer, eller påverkat utvecklingen av kvinnors rättigheter.

– Det är omslag som varit banbrytande på något sätt, exempel på tidskrifter som vågar göra någonting annorlunda, säger Linnea Aguero (bilden).

Har du någon favorit bland dessa tio?

– En favorit är Vanity Fairs omslag på Demi Moore 1991, men även omslaget på Caitlyn Jenner 2015 är ikoniskt.

Varför har du bara valt amerikanska tidskrifter?

– Vi tog fram det här materialet för att det skulle funka för den internationella marknaden, och då blev det naturligt att välja amerikanska tidskrifter. Det ska funka i såväl Sverige som i Italien. Men det är klart att det finns svenska omslag som också varit banbrytande, vi har sett exempel under bara det senaste året.

Här är Linnea Agueros urval, med hennes kommentarer:

1. Glamour College, 1968

Linnea Aguero: ”År 1968 presenterade magasinet Glamour Harvard-studenten Katiti Kironde på omslaget, som blev en av de första svarta kvinnorna någonsin att fronta ett stort magasin i USA.

I en tid då landet var mitt uppe i den avgörande rörelsen för alla medborgares lika värde och rättigheter bidrog omslaget på Katiti till en ikonisk förändring, i modebranschen och även generellt. Denna viktiga utgåva förblev Glamours bäst säljande nummer.”

2. Demi Moore, Vanity Fair, 1991

Linnea Aguero: ”På 90-talet ansågs Demi Moores avklädda omslagsfoto då hon var sju månader gravid vara skandalöst och oanständigt av många. Det rapporteras att flera butiker förpackade tidningen i papper för att dölja omslaget och kallade bilden för pornografisk.

Det här omslaget var ett viktigt steg i att börja utmana och förändra synen på gravida kvinnor och deras rättigheter. Det banade även vägen för en positiv samhällstrend där vi allt oftare porträtterar, lyfter och hyllar graviditeten.”

3. Anita Hill, People Magazine, 1991

Linnea Aguero: ”Samma år placerade magasinet People Anita Hill på omslaget. Kvinnan som i högsta domstolen vittnade om sexuella trakasserier mot högsta domstolens egen ledamot, Clarence Thomas.

Tack vare Anitas vittnesmål skedde en förändring i hur sexuella trakasserier på arbetsplatsen betraktades i USA, och många kvinnor vågade följa efter och berätta öppet om sina personliga upplevelser av detta i People.”

4. Ellen DeGeneres, Time Magazine, 1997

Linnea Aguero: ”År 1997 skapade Ellen DeGeneres rubriker världen över genom att komma ut som homosexuell via sin tv-show.

Detta följdes upp av en omfattande berättelse och omslagsbild i Time Magazine som förändrade LGBTQ-konversationen för alltid. Innan denna tid fanns det inga kvinnliga gaypersoner i ledande roller på amerikansk tv, men med hjälp av medierna utmanade Ellen samhällsnormen och förändrade världen för alltid.”

5. Dixie Chicks, Entertainment Weekly, 2003

Linnea Aguero: ”Något som skulle varit ett ögonblick av yttrandefrihet ledde istället till hatbrev, dödshot och sångförbud för Dixie Chicks, när sångaren Natalie Maines uttryckte sina kritiska åsikter mot dåvarande president Bush under en konsert i London.

På Entertainment Weeklys omslag visas bandet nakna, tatuerade med kommentarerna de fick som respons. Omslaget markerade ett historiskt ögonblick då kvinnor med inflytande delade sina politiska åsikter och vägrade be om ursäkt. 2006 släppte bandet singeln ’Not Ready To Make Nice’ om händelsen.”

6. Are you Mom Enough, Time Magazine, 2012

Linnea Aguero: ”År 2012 drev Time Magazine människor till vansinne med omslaget ’Are You Mom Enough?’. Det råder ingen tvekan om att de skapade omslaget för att provocera, då själva artikeln inte handlar om Jamie Lynne Grumet, som porträtteras med sin treåriga son.

Snarare handlar det om Dr. Bill Sears Attachment Parenting Theory. Jamie kontaktades av Time med anledning av sin blogg där hon bland annat skrev om amning och egna upplevelser. Kombinationen av den kontroversiella bilden och rubriken skapade ett kraftfullt budskap.”

7. Caitlyn Jenner, Vanity Fair, 2015

Linnea Aguero: ”’Wow’ var definitivt ordet på människors läppar när Vanity Fair visade upp Caitlyn Jenner som nyligen kommit ut som transkvinna.

Omslaget fångade ögonblicket när hon tillkännagav sitt nya namn till världen, och vilket sätt att göra det på! Detta omslag går in i historien som ett av de främsta för kvinnors egenmakt.”







8. New York Magazine, 2016

Linnea Aguero: ”I juli 2016 publicerade New York Magazine ett omslag bestående av de 35 kvinnor som anklagat Bill Cosby för sexuella övergrepp.

Det extra elementet som gjorde omslaget så pass kraftfullt var den tomma stolen som symboliserade att det förmodligen var fler kvinnor, med texten ’är det din stol?’.

Ett kraftfullt omslag som lämnar oss med bilden av den tomma stolen och känslan av att förändring måste ske.”

9. The ”Silence Breakers”, Time Magazine, 2017

Linnea Aguero: ”År 2017 tilldelades Time Magazines utnämning Person of the Year kvinnorna som hade uttalat sig mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen under #MeToo-rörelsen.

Armen som syns längst ner till höger på omslaget representerar de kvinnor som avslöjade sina berättelser anonymt.

Att dessa modiga kvinnor talade ut lanserade en rörelse som gjorde kvinnor över hela världen medvetna om att de inte var ensamma.”

10. Breonna Taylor, Vanity Fair, 2020

Linnea Aguero: ”I september 2020-utgåvan av Vanity Fair presenterades en omslagsillustration av Breonna Taylor som mördades av polisen i sitt hem i mars.

Breonnas död utlöste upprördhet och krav på att ställa poliserna inför rätta, samt starten av #SayHerName-kampanjen. För att skapa förändringen behövdes ökad ansvarsskyldighet och handling, och vikten av mediernas roll för att etablera systematisk förändring i samhället blev uppenbar under året 2020.”