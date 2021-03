Almedalen i Visby.

FOTO: Tor Johnsson

Almedalsveckan och Bokmässan blir digitala

För politikjournalister och kulturjournalister blir det ännu ett evenemangsfattigt år – Almedalsveckan och Bokmässan blir huvudsakligen digitala sammankomster.

Almedalsveckan i Visby blir ett digitalt fyradagarsarrangemang med start den 4 juli, beslutade Region Gotland i går. Beslutet grundas på situationen med coronapandemin, där prognoserna bedöms så osäkra att det inte går att uppmana och bjuda in till en fysisk vecka. Skulle restriktionerna lätta under våren och möjliggöra fysiska möten är det upp till varje arrangör att ta beslut om och bjuda in till sina arrangemang, uppger Almedalsveckan i ett pressmeddelande.

Förra veckan stod det också klart att Bokmässan i Göteborg den 23-26 september i huvudsak genomförs digitalt, med studiosamtal som direktsänds från Svenska Mässan. Man kommer dock att ha plats för sittande publik.