Det här duger inte, MPRT

Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, har just skickat ut ett förslag till ny regelskrivning för att medier ska få ta del av det nya mediestödet.

Med den skrivningen skulle Sverige ändra den inriktning vi hittills haft för mediestöd: ”Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling. Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.”



Vi har hittills hyllat den liberala idén om att staten inte ska in och granska innehållet i våra medier för att stöd ska delas ut. En princip som känns självklar.



Men. Jag kan faktiskt förstå myndighetens rädsla att stödet kan få motsatt effekt mot lagens syfte att ”stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet […] med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”.



Så man måste nog hitta ett sätt att formulera sig på så att vi inte får extrema sajter som drivs vidare tack vare ett statligt stöd. Yttrandefriheten ger dem rätt att finnas, men ska sajter som hänger ut och förföljer människor, hotar och skrämmer, dessutom få mediestöd för det? Det blir till slut orimligt.



Å andra sidan vill man ju inte heller ha en skrivning som gör att staten på ett mer eller mindre godtyckligt sätt ska recensera innehållet i mediet för att ge medie­stöd.



Den balansgången är delikat, och det har man dessvärre inte lyckats med i de föreslagna formuleringarna.



Felaktig eller manipulerad information kan smita in även i en för övrigt seriös tidning. Redaktioner ifrågasätter ofta ”etablerad kunskap” på ett sätt som skulle kunna uppfattas som vilseledande och nog vore det väl inte helt främmande för en krönikör att uppmana till civil olydnad?



Skrivningen måste vara exakt så att den träffar det man vill komma åt. Jag hoppas att den remissrunda som just nu pågår kan hjälpa Myndigheten för press, radio och tv att hitta en möjlig formulering för det nya mediestödet, för den föreslagna duger inte.



Några ord på vägen: Regelmässigt; ansvarstagande nyhetsförmedling, är ord som känns stabila och användbara.

Turkiet är en diktatur av värsta slag, särskilt för journalister. Författaren och journalisten Ahmet Altan sitter fängslad för det påstådda brottet att tillhöra Gülenrörelsen. Inga bevis för samröre finns, och han nekar själv till anklagelserna. Han har snarare fängslats för att han varit en kritisk röst i den turkiska medievärld som idag till 95 procent kontrolleras av diktatorn Recep Erdogan.



Släpp honom fri!

