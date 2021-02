Lagförslaget kan bli verklighet i Australien

Det nya lagförslaget i Australien som skulle tvinga Facebook och Google att förhandla med nyhetsmedier om rätten att dela dess innehåll, förväntas tas upp i parlamentet inom kort.

Journalisten har tidigare rapporterat om det nya lagförslaget i Australien som kan tvinga Google och Facebook att betala publicister för innehåll, något som mediekoncerner över hela världen håller koll på.

Nu rapporterar ABC News att techjättarna är mycket nära ett avtal med australiska nyhetsmedier som News Corp, Nine Entertainment och ABC själva, enligt uttalanden från Australiens finansminister Josh Frydenberg.

Förslaget väntas tas upp i parlamentet inom kort.

Samtidigt rapporterar The Guardian att Nine Entertainment redan har tecknat ett avtal med Google värt cirka 300 miljoner kronor per år.