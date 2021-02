Gryningsräder mot journalister i Belarus i morse

Belarusiska säkerhetsstyrkor genomförde gryningsräder mot journalister och människorättsaktivister på tisdagsmorgonen. Ordföranden i det belarusiska journalistförbundet BAJ, Andrej Bastunets, har förts bort av polis. UPPDATERAS.

BAJ uppger på sin hemsida att fackförbundets ordförande Andrej Bastunets fördes bort av belarusisk säkerhetspolis tidigt på tisdagsmorgonen. BAJs kontor har genomsökts av polis.

Samtidigt har polis slagit till mot flera journalister i Belarus under morgonen, bland dem frilansen Larysa Shschyrakova, som Journalisten intervjuade tidigare i februari.

Enligt människorättsorganisationen Viasna har polis också genomfört gryningsräder mot aktivister.

Uppdatering: Den Europeiska Journalistfederationen (EFJ) kräver i ett uttalande att belarusiska myndigheter omedelbart slutar förfölja journalister och att attackerna mot BAJ upphör. EFJ uppmanar dessutom den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE och EU att ingripa för att återställa rättsäkerheten i Belarus.

– Diktaturen attackerar nu landets representativa journalistorganisation. Det är hög tid för det internationella samfundet att agera för att få slut på den illegitime presidenten Lukasjenkos maktmissbruk, säger EFJs ordförande Mogens Blicher Bjerregård i en kommentar.

Uppdatering: Det belarusiska inrikesdepartementet uppger att räderna är en del i en polisutredning om störning av den allmänna ordningen, där de personer som under morgonen förhörts eller hämtats in av polis misstänks för att ha finansierat protesterna mot president Lukasjenko.

Internationella Pressinstitutet fördömer gripandet av Bastunets.

#Belarus: IPI strongly condemns today’s early morning arrests of @baj_by’s president, lawyer & press secretary. This is a malicious act of intimidation against an org which has bravely sought to defend independent journalism & expose the scale of the gov's #mediafreedom crackdown pic.twitter.com/YaXsZt33CN