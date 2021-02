Erdogan förolämpad

63 041 gånger på fem år

Under de senaste fem åren har 63 041 personer åtalats för förolämpning av den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. Hundratals journalister finns bland de åtalade. 9 554 personer har dömts. Det framgår av en ny rapport.

Media Monitoring Report 2020 som getts ut det turkiska journalistförbundet GCD med finansiellt stöd av EU visar att repressionen i Turkiet tilltagit under pandemin.

Enligt studien är 80 procent av den tryckta pressen och 90 procent av tv-kanalerna i Turkiet numera regimtrogna. Myndigheter bötfäller återkommande oppositionella medier. Under 2020 belades oppositionella tidningar med ett rekordstort antal annonsförbud, uppger Stockholm Center for Freedom. Sändningstillstånd för tv-kanaler drogs tillfälligt in under sammanlagt 41 dagar under 2020 på grund av kritisk rapportering.

De senaste fem åren har 63 041 personer åtalats för förolämpning av president Recep Tayyip Erdogan. Av dem har 9 554 personer dömts, varav 3 831 efter domstolsförhandling. Av dem var 63 journalister, rapporterrar Bianet. Under de två föregående presidenterna åtalades sammanlagt 1 011 personer för att ha förolämpat presidenten.

Enkätundersökningar som GCD genomfört bland turkiska journalister tyder på allvarlig repression i form av hot, våld och åtal men på grund av få svarande (drygt 100 personer) går det inte att dra några statistiska slutsatser.

Enligt Bia Media Monitoring Report dömdes 23 journalister till sammanlagt 103 år och tre dagars fängelse under 2020. Stockholm Center for Freedom uppger att 175 journalister var fängslade i Turkiet och ytterligare 167 efterlysta. 215 turkiska journalister fick sparken efter påtryckningar från regimen under förra året.