Så kan Rysslands attacker mot journalister se ut

Reportrar utan gränser publicerar en film som sägs visa hur ryska poliser stormar in till en av redaktörerna på nyhetssajten Newsvoice 24, de trycker ned hans ansikte i golvet bredvid två hundskålar.

Den ryska regimen har visat hårdhandskarna efter att protester blossat upp runt om i landet, sedan fängslandet av oppositionsledaren Navalny och den omtalade filmen som sägs visa president Putins hemliga palats.

Reportrar utan gränser (RSF) är en av de organisationer som går ut och fördömer Kremls agerande mot journalister i samband med oroligheterna.

Journalisten har också tidigare berättat om oberoende ryska Mediazonas chefredaktör Sergei Smirnov, som nyligen dömdes till 25 dagars fängelse för att ha bevakat en demonstration.

Bilden nedan, som finns som film på RSF:s twitterkonto, sägs visa hur polis stormar in till en av redaktörerna för nyhetssajten Newsbox 24 i lördags.

De trycker ned hans ansikte på golvet bredvid det som ser ut som hundskålar.

The police burst into the home of the director of the local news website Newsbox24 at dawn on Saturday with masks and guns.@RSF_inter denounces this unacceptable act aimed at terrorising a journalist and calls for a transparent & independent investigation.https://t.co/Omw8XTW9wJ