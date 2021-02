FOTO: Tor Johnsson

Stampen går med vinst igen

Stampen Media redovisar en rörelsevinst på 128 miljoner kronor för 2020. Det är en förbättring med 143 miljoner mot 2019.

Rörelsemarginalen för året blev åtta procent, att jämföra med 0,9 procent 2019.

Stampen Media har under året drabbats hårt av annonsbortfallet under pandemin, men å andra sidan fått många miljoner i så kallat riktat redaktionsstöd; 46 miljoner under fjärde kvartalet.

Vd Johan Hansson lyfter i sin kommentar till årsbokslutet fram att Göteborgs-Posten haft sin största ökning av antal prenumeranter sedan 1973. Alingsås Tidning har ökat sin upplaga med över 25 procent och TTELA med sju. Åtta av elva prenumererade titlar visar upplagetillväxt under året och Stampen närmar sig 100 000 digitala prenumeranter, lyfter Hansson.

”Samtidigt har vi genom ett målinriktat och fokuserat omställningsarbete av alla kollegor på VTD vänt vår distributionsverksamhet till en vinst på över 27 miljoner kronor, en förbättring med närmare 70 miljoner mot 2019”, säger Johan Hansson.