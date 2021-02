Ta ställning för den goda journalistiken

[1] Se till exempel årsrapporterna 2018–2020 för följande organisationer: 1. V–Dem Institute, University of Gothenburg: “Liberal Democracy Index”; 2. The Economist Intelligence Unit (EIU): “Democracy Index”; 3. Freedom House: “Freedom in the World”; 4. International IDEA: Vi ser ju också allt fler tecken på att folk är villiga att betala för journalistiken.

“Global State of Democracy”.