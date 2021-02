100 tjänster bort på TV4

TV4 Media meddelar på måndagen att stora nedskärningar väntar, efter ett annonstapp på 1,3 miljarder kronor pandemiåret 2020.

Enligt TV4s vd Casten Almqvist väntar personalminskningar på upp till 100 tjänster, inklusive konsulter och vakanser. Nerdragningarna omfattar alla delar av verksamheten. Hur många journalisttjänster som berörs vill TV4 inte svara på i nuläget.

Journalisten har sökt vd Casten Almqvist. I en skriftlig kommentar säger han:

”Vi gör detta för att skapa en robust publicistisk verksamhet med rätt förutsättningar att fortsätta samla Sverige. TV4-kanalen gjorde sitt andelsmässigt starkaste år sedan 2002 och TV4 Play nådde all time high. C More har rekordmånga användare. Men samtidigt som vi spelar en viktig roll under pandemin har den också påverkat oss ekonomiskt.”

Journalisten söker journalistklubbens ordförande på TV4, Victoria Banozic.

TV4 fick förra året en ny ägare i Telia Company. Enligt Expressen gjorde TV4 en vinst på 750 miljoner kronor 2020.