Äldres tv-tittande rusade 2020

Kvinnor samt personer över 60 år ökade sitt tv-tittande under 2020, medan män och yngre tittade mindre.

Svenskar i åldern 60 år eller äldre tittade 2020 i genomsnitt på tv i 277 minuter per dag – 4 timmar och 37 minuter, en ökning med nästan 20 minuter jämfört med år 2019.

Det framgår av MMS årsrapport för 2020.

Personer i åldersgruppen 40-59 år tittade i 141 minuter per dag i snitt, alltså 2 timmar och 20 minuter. Det var en minskning med en minut jämfört med 2019. Samtliga åldersgrupper under 60 år minskade sitt tv-tittande under 2020.

Kvinnors tv-ökade tittande under 2020, medan mäns minskade.

Eftersom tv-tittande bland äldre ökade så kraftigt ökade också den genomsnittliga dagliga tittartiden från 127 minuter 2019 till 129 minuter 2020.

Totalt tittade 5 476 000 svenskar på tv en genomsnittlig dag, en minskning med 34 000 jämfört med 2019.

Onlinetittandet ökade kraftigt under 2020, framför allt i november och december.

”År 2020 blev ett år som tittarmässigt i många avseenden präglades av pandemin. Flera sportevenemang som fotbolls-EM ställdes in och sporten skiner med sin frånvaro från topplistorna. Som väntat hittar vi Kalle Anka och hans vänner på förstaplatsen över de mest sedda programmen med en publik på häpnadsväckande 4,5 miljoner tittare – vilket innebär det näst mest tittade programmet någonsin sedan mätningarnas start. På andraplatsen följde Melodifestivalens final med 3,3 miljoner tittare”, säger Pirjo Svedberg, MMS vice vd, i en kommentar.