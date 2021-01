Michael Pack tillsatte trumpister på chefsposter i medieorganisationen förra året.

Trumplojalister rensas ut från Radio Free Europe

USAs president Joe Biden har tillsatt en ny chef för US Agency for Global Media som finansierar bland annat Radio Free Europe och Middle East Broadcasting Networks. Nu rensas Trumplojalisterna ut i rask takt.

Donald Trump utsåg i juni förra året Michael Pack till chef för US Agency for Global Media (USAGM). Michael Pack beskrivs som lojal mot Trump, han har varit ordförande för det konservativa Claremont Institute, och har gjort två dokumentärfilmer tillsammans med Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon, före detta chef för högerextrema Breitbart News Network.

Pack genomförde raskt en utrensning i chefsleden och sparkade bland andra nyhetscheferna för Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia och flera andra stationer. Flera personer stämde USAGM och menar att det redaktionella oberoendet brutits.

USAs nytillträdde president Joe Biden har tillsatt en ny chef för USAGM, Kelu Chao, som i fredags påbörjade en ”återställning” genom att rensa ut Trumplojala chefer som Michael Pack tillsatt och erbjuda flera personer som Pack sparkat att få tillbaka sina jobb. Det rapporterar NPR.

Kelu Chao har enligt NPR meddelat personalen att syftet med åtgärderna är att återskapa ”brandväggen” till redaktionerna och garantera den journalistiska integriteten.

U.S. Agency for Global Media är en federal myndighet som äger och/eller finansierar flera radio- och tv-stationer samt nyhetssajter, varav den största är Voice of America (VOA), som har cirka 1 000 anställda och varje vecka når över 200 miljoner människor. USAGM äger också Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcast Networks och Radio y Televisión Martí. Tillsammans når kanalerna 340 miljoner tittare och lyssnare utanför USA varje vecka.

Sedan 1990-talet har den redaktionella integriteten garanterats i lag för USAGMs medier, och i regelverket för redaktionerna står att journalistiken ska bygga på objektivitet och saklighet.