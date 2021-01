Lars Westman

Lasse Westmans skribentkarriär började med stor dramatik. När han som ung frilansjournalist i början av 60-talet bevakade en illegal strejk i Barcelona blev han gripen av general Francos fruktade polisstyrka Guardia Civil, fängslad och hotad med dödsstraff. Han släpptes, men utvisades på livstid. Vilket en sann murvel naturligtvis inte brydde sig om; Spanien blev hans andra hemland.

Efter en sejour på gamla Stockholm-Tidningen anställdes Lasse på Tidningen Vi 1966, och han kom att bli tidningen trogen i 45 år. Med varm humor och stor beläsenhet skildrade han stort och smått med en reportageprosa som var hans alldeles egen.

Westmans avdelning ”Bakvagnen” i Vi är en klassiker i svensk tidningshistoria och där kunde vad som helst hända. Han fick Stora Journalistpriset 1975 för en artikelserie där han berättade om de ofta gripande historierna bakom så kallade ”struntmål” i tingsrätten. Andra gånger kunde det handla om igelkottarnas belägenhet, gamla skolplanscher eller om det är sant att vallonättlingar har längre stortår än andra. Ibland tyckte vi kollegor kanske att alla upptåg skymde Lasses stora och breda kunnande. Men tråkighet var hans stora skräck, ”tänkvärd underhållning” hans ledord.

Lasse Westman var i hög grad en resande reporter. Spanien, Nicaragua, de gamla svenskbygderna i norra Tyskland, Dalsland och Stockholms skärgård låg honom särskilt varmt om hjärtat och dit återvände han ofta.

Som författare gav Lasse Westman ut en lång rad böcker om allt från feniciernas uppgång och fall till Selma Lagerlöfs hemliga kärleksliv. Särskilt stor spridning har ”Pojken och tigern” fått, en läsebok för grundskolan som räknas som en modern Nils Holgersson.

Musiken fanns också med bland hans intressen. På Vi:s personalfester ingick det i ritualen att Lasse med sprucken stämma sjöng ”Främlingar i natten”, en egen tolkning av Frank Sinatras ”Strangers in the night”. (Det är bara att räkna stavelser för att inse att det inte gick ihop.) Och i tidningens stolta orkester ”Masskorsbandet” spelade han tvärflöjt med den äran. Favoritlåt: ”As time goes by”...

Lasse sörjs av familj, kollegor och många, många läsare landet runt.

Tomas Dur Fläckman, redaktionschef, Tidningen Vi

Göran Gynne, fd chefredaktör, Tidningen Vi