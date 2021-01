Flera attacker mot medier i Washington

Sönderslagna kameror och hot som ”mörda medierna” inristade i en dörr på Capitolium. Det är några av de attacker mot medierna som skedde i samband med attacken mot kongressbyggnaden i Washington. Nu fördömer Utgivarna attackerna mot journalister. (UPPDATERAD)

Ingen kan ha missat det som hände i Washington natten till torsdag när Trump-supportrar, och det man tror är milisgrupper ute på högerkanten, stormade och tog sig in i Capitoleum. The New York Times [1] rapporterar nu hur en rad journalister och andra medierepresentanter på platsen fick ut