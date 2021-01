FOTO: Agnes Westberg

”Maciej Zaremba är Årets journalist”

MEDIEÅRET 2020 Jan Lindsten, klimatreporter på Borås Tidning, tycker att Maciej Zarembas artikel om vården och coronapandemin gör honom till Årets journalist.

Årets scoop: DNs (och partners) avslöjande om den globala bitcoinsvindeln som driver ruinerade männi­skor från sina hem och håvar in miljarder åt bedragarna.

Årets journalist: Maciej Zaremba, som genom att hitta och läsa högt ur förhemligade, avgörande dokument, förklarar varför vården inte vårdade många av de som behövde den allra bäst.

Årets flopp: Expressens historia om Ebba Buschs fastighetsaffärer ville aldrig riktigt lyfta ...

Årets flipp: GPs lyckade digitala stödgala på och för Pustervik mitt i coronanedstängningen.

Årets drev: DNs avslöjande om skoldebattören Hamid Zafars homofoba och antisemitiska utfall gjorde honom under ett rekordsnabbt drev till persona non grata i all svensk offentlighet.

Årets mediehändelse: Utan jämförelse utbrottet av covid-19, den enskilda händelse med störst negativa påverkan på folkhälsan i Sverige på hundra år.

Årets citat: Anders Tegnells ”Det är mycket farligare att gå över ett övergångsställe i stan”, en märklig underskattning av det virus som nu plågar hela världen.

Sämst med pandemin: Dess stora dominans över den lika akuta klimatfrågan, som med sin komplexitet och långsiktiga farlighet kräver global mobilisering och kunskapsbildning, nu.