”Årets flipp är SVTs höga förtroende”

FOTO: SVT MEDIEÅRET 2020 Anna Lindman, reporter och programledare, Sveriges Television, gillar att SVT har så högt förtroende hos allmänheten.

Årets scoop: Estonia – fyndet som ändrar allt, Dplay.

Årets journalist: Ginna Lindberg i USA-podden. Med stringens, överlägsen kunskap och briljant tonträff lotsade hon oss genom ett historiskt val i USA.

Årets flopp: När Expressenpodden Lunch med Montelius tog sig an att diskutera Åsa Linderborgs manskör.

Årets flipp: Att SVT har ett så historiskt högt förtroende bland svenska folket i just denna turbulenta och svåra tid.

Årets drev: I år skapade drevjournalistiken en stjärna i stället för att krossa en. Det tog tid innan några journalister började granska och ifrågasätta Anders Tegnells coronastrategi.

Årets mediehändelse: Pandemin förstås.

Årets citat: “Vi har det helt under kontroll. Det är en person som kommit hit från Kina. Det kommer gå hur bra som helst.” (Trump i januari)

Sämst med pandemin: Att människor blir sjuka och dör. När det gäller jobbet, att jag blivit så bra på att ligga i sängen och skriva. Det kan ju inte vara bra i längden.