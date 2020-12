FOTO: Sofia Fabel/SVT

”Lilla hjärtat är Årets scoop”

MEDIEÅRET 2020 Programledaren Ali Fegan, Uppdrag granskning, Sveriges Television, tycker att Lilla hjärtat är Årets scoop.

Årets scoop: Lilla hjärtat.

Årets journalist: Christy Chamy (tidigare Järvareporter på P4 Stockholm, nu DN) har visat hur god lokalkännedom och kontakter på plats ger bra journalistik. Inte minst om pandemin.

Årets flopp: Hur berättelsen om en mamma som låst in sin son i 30 år så snabbt blev en historia om en mamma som inte låst in sin son i 30 år?

Årets flipp: Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheters avslöjanden om hur kommunerna mörkade uppgifter om coronasmittan.

Årets drev: Lamottes skyddsväst!

Årets mediehändelse: Hur reportageboken Familjen triggade diskussionen om klaner i Sverige.

Årets citat: ”I WON THE ELECTION.”

Sämst med pandemin: Att inte få krama mamma!