FOTO: Sara Moritz

”Ginna Lindberg är Årets journalist”

MEDIEÅRET 2020 Ingrid Carlberg, journalist, författare och ledamot av Svenska Akademien, tycker att Ginna Lindberg, Sveriges Radio, är Årets journalist.

Årets scoop: Svårt. Kanske är årets scoop att det inte finns något självklart Årets scoop 2020.

Årets journalist: Ginna Lindberg, Sveriges Radio. Mest och bäst om USA-valet.

Årets flopp: Den så kallade lösningen på Palmemordet.

Årets flipp: Anna Bodins lysande DN-reportage om släktforskaren som löste dubbelmordet i Linköping.

Årets drev: Rektor Hamid, från Årets svensk till Årets mest jagade anonyma nätrasist.

Årets mediehändelse: Coronapandemin

Årets citat: ”We did it, we did it Joe!” Kamala Harris efter valsegern i USA.

Sämst med pandemin: Dödstalen, desinformationen och ensamheten.