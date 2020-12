FOTO: Joakim Ståhl/SvD

”Sämst med pandemin - att människor dör”

MEDIEÅRET 2020 Att människor dör är det sämsta med pandemin, tycker reportern Erik Wisterberg, SvD Näringsliv.

Årets scoop: Hålet i Estonia.

Årets journalist: Åsa Erlandsson. Vi började samma dag på SvD i januari och hon har sedan dess spottat ur sig imponerande journalistik i en takt som gör att jag misstänker att hon har en hemlig tvilling på hemmakontoret.

Årets flopp: Jeffrey Toobin, senior reporter på The New Yorker, som onanerade under ett Zoom-möte med redaktionen. Han fick sparken efter 27 år på tidningen.

Årets flipp: Knutby-serien av Anna Lindman för Uppdrag granskning. Häpnadsväckande, avslöjande och oväntat.

Årets drev: ”Journalistexpressen”. Sveriges Radios rapporter om kritikstormen mot omdragningen av en busslinje. Det råkade vara buss 76 mellan Södermalm och Radiohuset i Stockholm. Och ja, SL backade.

Årets mediehändelse: Twitters och Facebooks beslut att döda spridningen av New York Post-storyn om far och son Biden. I över ett decennium har de sett sig som neutrala plattformar. Den eran är nu slut.

Årets citat: “Du skiter fullkomligt i miljontals afrikaner som vi ska hjälpa. Det är så äckligt.” Johan Staël von Holstein blev rasande när jag ställde frågor om hans pyramidspel Crowd1. Han fortsätter att locka fattiga männi­skor att köpa till synes värdelösa “utbildningspaket”.

Sämst med pandemin: Att männi­skor dör. SvD-fotografen Tomas “Onis” Oneborg är en av de tusentals svenskar som inte längre finns bland oss.