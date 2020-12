Playtjänster gick om broadcast 2020

SVT Play och TV4 Play lockar nu fler svenskar än kanalernas traditionella sändningar, visar Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

Tv-kanalernas playtjänster SVT Play och TV4 Play har gått om det traditionella tv-tittandet under 2020. Playtjänster ökade med åtta procentenheter från 2019 och användningen låg på 89 procent under de tredje kvartalet, jämfört med 85 procent som tittade på broadcast, bland internetanvändare som är 16 år eller äldre. Men bland dem som tittar ofta är traditionell tv fortfarande störst – mer än hälften tittar på traditionell tv varje dag, men endast drygt 2 av 10 tittar på playtjänsterna dagligen.

Det visar Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet.

I siffrorna ingår inte strömmade videotjänster som Netflix, som användes av 80 procent av internetanvändarna över 15 år under tredje kvartalet, eller Youtube, som nådde 91 procent.

Dagstidningarna fortsätter att tappa mark i papperet med en minskning med totalt fem procentenheter till 72 procent, medan användningen av digitala dagstidningar ligger still på 80 procent. Under 2020 har alltså användningen av dagstidningar totalt minskat. Även traditionell radio minskade under tredje kvartalet jämfört med 2019, medan poddlyssningen ökade kraftigt, från 55 till 68 procent.

Undersökningen visar att det är avsevärt många fler som betalar för abonnemang på strömmande videotjänster (64 procent) och strömmade musikktjänster (62 procent) än för en dagstidningsprenumeration digitalt eller i papper (43 procent). Betalningsviljan för strömmande tjänster är nära dubbelt så stor som för digitala dagstidningar, trots att lika många, cirka 80 procent, använder digitala dagstidningar som strömmande tjänster.

Internetstiftelsen frågade också internetanvändarna om vilken deras huvudsakliga källa för nyheter om coronaviruset var under tredje kvartalet. De allra flesta får sina coronanyheter via tv (61 procent). Därefter följer digitala tidningar/nyhetssajter (48 procent) och på tredje plats hamnar myndigheters webbplatser (23 procent). 16 procent uppgav radio och nio procent papperstidningar.