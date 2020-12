Barbro Dillworth

Hon dog i sängen, sov sig in i evigheten. Typiskt Barbro, inte besvära, bestämma själv.

Barbro lämnar efter sig två barn, Larry, 58, Stjärnsund, och Candice, 48, Järbo, sex barnbarn och ett barnbarnsbarn.

Barbro föddes 1937 i Örebro. Hennes mamma hette Majken Broström och pappa var hästkännaren och affärsmannen Berl Gutenberg. Själv satsade hon tidigt på journalistiken och arbetade på Nerikes Allehanda innan hon den 1 oktober 1968 började på Expressens redaktion som allmänreporter.

Hon hade gift sig i Örebro och som fru Svensson fick hon två barn, Larry och Conny, som i vuxen ålder omkom i en tragisk olycka, vars orsak aldrig kunde klaras ut. När Barbro kom till Stockholm bosatte hon sig i Tyresö. Som ensamstående mamma och hårt arbetande reporter på udda tider lyckades hon alltid sy ihop barnpassning med grannar, dagmammor och kompisar.

På Bermuda träffade Barbro Willard Dillworth, som flyttade till Sverige och Tyresö. Tillsammans fick de dottern Candice. Äktenskapet sprack och Barbro rattade nu ensam den lilla familjen med tre barn och en heltidstjänst på Expressen

Barbros personlighet var lite karg och hårdkokt. Hon var otroligt slagfärdig och bitsk. Hon kunde vara mycket rolig. Och envis. Ibland påminde hon om Barbro Flodquist, en av de första kvinnliga journalisterna på Expressen (och syster till Birgit Bonnier, gift med Abbe Jr). De rökte också båda lika mycket.

I slutet på 70-talet lämnade hon storstaden och köpte ett hus med damm och tillhörande vattenkraftverk i Järbo. Där levde hon ända tills hon flyttade in i en lägenhet i Järbo, där hon bodde sina sista år.

Mellan 1979 och 1982 var hon riksredaktör för Expressen i Gävle. Hon bevakade mittbältet av Sverige tillsammans med Gösta Ollén och Bertil Brohman i Falun. Hon var en flitig och pålitlig reporter som alltid levererade. Hennes journalistiska fält var brett. Hon var lika hemma på sportarenorna – särskilt om det fanns hästar där- som i intervju med Ingvar Kamprad. Så här skrev hon:

”När han kom in i det röriga chefsrummet på huvudkontoret i Humlebaek ger han samma bleka intryck som en ljusblå pinnstol. Det är ett sken som bedrar. Bakom den blygsamma smålänningen döljer sig en herre med – maktbegär. Han skäms inte att erkänna det”.

Hon var med bland de 20 Expressen-reportrar som tog in på Hotell Stockholm och därifrån i flera dagar bevakade och skrev om Norrmalmstorgsdramat i augusti 1973. Och i maj året före deltog bl a Barbro och reportern Börje Lundberg i en test vi gjorde i Expressen av nya graviditetstester. Hon var i nionde månaden. Hennes grav-test var negativt. Sen föddes Candice! Och Börjes test visade att han var gravid…

Christina Ollén

Pia Nordström

Pia Erlandsson

Expressen-kollegor och vänner