The Correspondent lägger ned

En av pionjärerna inom crowdfundad journalistik, The Correspondent, upphör från årsskiftet på grund av ekonomiska problem.

Den holländska sajten De Correspondent startade 2013 med hjälp av publikfinansiering, crowdfunding. Journalisten berättade om det lovande experimentet 2014.

Tidningen startade samtidigt en engelskspråkig upplaga, och det är den som nu har fått så stora ekonomiska problem att den måste läggas ned. Tio journalister sägs upp. Det uppger The Correspondent på sin hemsida.

Bakgrunden är enligt vd Ernst-Jan Pfauth att coronakrisen lett till att medlemmar sagt upp sina prenumerationer på grund av dålig privatekonomi, samt att The Correspondents journalistik under året inte lyckats tilltala publiken, som av förklarliga skäl är mer intresserad av nyhetsjournalistik om pandemin än den journalistik The Correspondent erbjuder.

De Correspondent fortsätter som tidigare och nedläggningen av den engelskspråkiga upplagan påverkar inte de anställda där.