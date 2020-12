Journalistförbundet vill stoppa utlämning av Assange

Journalistförbundets styrelse antog igår ett uttalande där man kräver att utlämningen av Wikileaksgrundaren Julian Assange till USA stoppas.

Förbundet anser att det är uppenbart att åtalet i USA, där Assange riskerar 170 års fängelse, beror på att han avslöjat uppgifter som är av stort allmänintresse.

Förbundet uttalar att ett utlämnande vore en kränkning yttrandefriheten och står i strid med både USAs konstitution och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt att det riskerar att bli prejudicerande på så sätt att journalister som innehar hemliga amerikanska försvarsdokument i framtiden riskerar att utlämnas till USA och dömas till långa fängelsestraff.

Australiern Julian Assange greps på Ecuadors ambassad i London 2019 och sitter fängslad sedan dess. USAs justitiedepartement har åtalat honom på 18 punkter, merparten enligt the Espionage Act. Bakgrunden är att Assange tagit emot och publicerat uppgifter och dokument om det amerikanska försvaret, såväl på WikiLeaks webbplats och i samarbete med medier som The New York Times, The Guardian och Le Monde.