Journalist får sparken efter att ha blottat sig i Zoom

The New Yorker har sparkat journalisten Jeffrey Toobin efter av misstag blottat sig under ett redaktionsmöte i videotelefoniprogrammet Zoom.

Incidenten som inträffade under ett Zoommöte i mitten av oktober ledde till att Jeffrey Toobin, 60, stängdes av från arbetet. Nu står det klart att han får sparken från The New Yorker där han jobbat sedan 1993.

Redaktionsmedlemmar på The New Yorker och radiostationen WNYC deltog i videomötet, som hölls för att planera ett avsnitt i en podcast som redaktionerna samarbetar om. Enligt The New York Times hade Jeffrey Toobin ett telefonsexsamtal under mötet och trodde att kollegorna inte kunde se honom i Zoom. Toobin har offentligt bett om ursäkt.