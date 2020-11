RSF: Så kan man motverka infodemin

Coronakrisen En ny rapport som Reportrar utan gränser (RSF) tillsammans med flera andra organisationer ligger bakom tar fram konkreta åtgärder för att få stopp på så kallade infodemier, desinformation som sprids under exempelvis coronapandemin.

Under ledning av den filippinska journalisten Maria Ressa presenterar Forum on Information and Democracy en rapport för hur man ska få stopp på påhittade nyheter och desinformation som sprids online under covid-19-pandemin.

Rapporten har fått namnet How to end infodemics och i den presenteras 250 rekommendationer för att komma till rätta med desinformationen, skriver Reportrar utan gränser (RSF) i ett pressmeddelande.

Bland åtgärderna som lyfts fram finns inte helt oväntat ökad transparens hos de digitala plattformarna, men också stöd till pålitlig nyhetsmedier.

Arbetsgruppen bakom rapporten har letts av Maria Ressa tillsammans med den tidigare europaparlamentarikern Marietje Schaake, som idag leder Cyber Policy Center, vid Stanford University.

– Rapporten är ett bevis på att det finns möjliga strukturella lösningar för att få stopp på det informationskaos som visat sig kunna hota hela demokratier. Alla de som just nu tittar på lagförslag med hänvisning till de digitala plattformarna bör titta på den här rapporten, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF i Sverige.

Forum on Information and Democracy bildades av Reportrar utan gränser och tio andra organisationer i november 2019.

Fotnot: Infodemi är, enligt Världshälsoorganisationen WHO, vad som sker när det vid en epidemi uppstår ett överflöd av information – korrekt eller missvisande. Överflödet gör det svårt för människor att finna trovärdiga källor och säkra riktlinjer, när det är som mest nödvändigt.