Ny studie ska undersöka hur nyhetsagendan påverkar auktoritära värderingar

Professor Mats Ekström vid JMG har fått 5,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att forska kring mediers betydelse för auktoritära attityder i samhället.

Tidigare forskning visar att kris och osäkerhet i samhället leder till att de auktoritära värderingar som finns bland medborgarna aktiveras, men kunskapen är begränsad om vilken roll nyhetsmediers rapportering spelar för utveckling av auktoritära attityder och värderingar hos medborgare.

– Hypotesen är att ett ökat nyhetsfokus på till exempel brottslighet kan leda till att dessa auktoritära attityder aktiveras. Vi kommer bland annat att undersöka relationen mellan nyhetsagendan med diskussionsfora på nätet, samt djupintervjua personer om hur deras attityder påverkas av olika nyhetsinslag, säger Mats Ekström till Journalisten.

– Det finns just nu starka spänningar mellan liberala och auktoritära attityder, och vi vet att auktoritära värderingar aktiveras under kriser, när människor upplever hot mot ordning samt sociala och kulturella spänningar. Vi vet också att nyhetsmedier kan bidra till att skapa just sådana här föreställningar om kriser och hot. Det vi ska undersöka nu är den möjliga kopplingen mellan nyhetsmediernas perspektiv och urval och auktoritära attityder.

Projektet kommer att på gå under fyra år och delstudier kommer att redovisas löpande när de blir klara.