FOTO: Tor Johnsson

Åsa Erlandsson får

Per Wendels pris

Åsa Erlandsson, Svenska Dagbladet, tilldelas årets Per Wendel-pris.

Per Wendels pris till årets nyhetsjournalist 2020 går i år till Åsa Erlandsson. Juryns motivering lyder:

”Nyhetsfabrikens ekosystem får sin näring från många håll – en egen idé, ett bra tips, en god redaktör eller en driven reporter som gör ett scoop.

Men ibland gör en speciell journalist story på story. Prisnomineras för publiceringar i fackförbundspress, för en reportagebok, för ett tv-program, för nyhets-tv-inslag. Och nu för återkommande unika berättelser i en dagstidning.

Årets pristagare Åsa Erlandsson har – över tid och genom olika genrer – visat sig värdig Per Wendels nyhetspris.”

– Jag är särskilt stolt över den här utmärkelsen eftersom den handlar om att som journalist vara en mental maratonlöpare. Priset är ett bränsle att fortsätta söka angelägna berättelser, livsöden och granskningar – oavsett vilket ämnesområde de finns i, säger Åsa Erlandsson i en kommentar.

Åsa Erlandsson arbetar sedan januari i år som reporter på Svenska Dagbladet. Under åren 2015–2019 jobbade hon på tidningen Svensk Polis. Hon har även jobbat för tidningen Vårdfokus, på Sveriges Television och Aftonbladet.

Ett av Åsa Erlandssons uppmärksammade jobb i år har varit SvDs reportageserie ”En månad på intensiven” där hon på nära håll följde drabbade och vårdgivare i kampen mot covid-19 på Södertälje sjukhus. Huvudreportaget har under hösten satts upp som pjäs på Borås stadsteater.

Åsa Erlandsson utsågs till Årets journalist 2016, fick Stora journalistpriset 2017 i berättarklassen för reportageboken Det som aldrig fick ske: Skolattentatet i Trollhättan och vann Guldspaden 2019 tillsammans med Uppdrag granskning för programmet Sjuksköterskebluffen.

Fakta

Per Wendels pris till årets nyhetsjournalist

Priset ska gå till någon som verkar i Per Wendels anda som orädd avslöjare. Pristagaren ska ha verkat framgångsrikt med nyhetsjournalistik under en längre tid. Ett enskilt scoop räcker inte för att få priset. Per Wendel hade bland annat en stor del i avslöjandet av den så kallade Ebbe Carlsson-affären 1988, som fick till följd att dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon tvingades avgå.

Per Wendel avled 2005 och Expressen instiftade ett journalistpris till hans minne.

I juryn har ingått Otto Sjöberg, Thomas Mattsson, Viveka Hansson, Kjell Dabrowski, Sofia Dahlström och Anna Gullberg.

Prissumman är på 100 000 kronor.