Telefonproblem när TV4 bytte till Telia

TV4 bytte telefoni från Tele2 till Telia före sommaren, och systemövergången gick allt annat än smidigt. Utanför storstäderna går det fortfarande inte att banda telefonintervjuer direkt in i redigeringsprogrammet, ett halvår efter övergången.

TV4s övergång till nya ägaren Telias system har utvecklats till en långkörare.

– Det bekymmer vi hade inledningsvis var att ett antal av våra datorer var för gamla och inte klarade ominstallationerna. Vi fick köpa in nya datorer. Men de problemen är lösta, säger Fredrick Malmberg, nyhetschef på TV4.

Telefonerna funkade inte heller som de skulle. Kortnummer försvann, direktnummer tutade upptaget och vissa gånger gick det inte att ringa ut. Det gick inte heller för journalisterna utanför Stockholm att banda telefonintervjuer rakt in i redigeringen. I stället har intervjuer fått bandas via mobiltelefon in i kameran, vilket är mer omständligt.

För ett par veckor sedan lyckades teknikerna lösa de flesta av problemen som medarbetarna i Göteborg och Malmö upplevt. TV4s medarbetare i Luleå, Östersund, Umeå och Skövde kan dock fortfarande inte banda telefonintervjuer direkt in i redigeringsprogrammet.

– Det har varit frustrerande att tvingas jobba runt problemen, säger Victoria Banozic, ordförande i journalistklubben på TV4. Hon arbetar i Göteborg och har fortfarande problem med sin telefon. När Journalisten försökte nå henne via det fasta numret gick det inte att komma fram.

– Det känns ju rätt galet, snudd på ironiskt att få telefoniproblem när man går över till ett så stort telekomföretag som Telia. Just den här typen av problem borde rimligtvis vara de sista vi hade, kan man tycka, säger hon.

Det är just riksreportrarna utanför Stockholm som har haft problem med telefonerna, men nu ser de vara på väg att lösas, ett halvår efter övergången.

– Tekniker kommer att resa runt och fixa detta de närmaste veckorna, säger Fredrick Malmberg.

Är inte det här lite pinsamt för TV4s nya ägare, Telia?

– Det får Telia svara på. Men vi hade liknande problem när vi bytte till Tele2, så det kanske säger mer om hur det är att byta system, säger Fredrick Malmberg.