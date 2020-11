FOTO: Mattias Ahlm/SR

Titti Schultz blev Årets radioprogramledare

Sveriges Radio P4s programledare Titti Schultz är Årets radioprogramledare enligt lyssnarna. På Radio- och podddagen fick hon ta emot priset Guldörat.

På den branschgemensamma Radio- och poddagen under onsdagskvällen delades Guldörat ut i ett antal kategorier.

– Otroligt! Det här är det absolut finaste priset man kan vinna i min värld. Att lyssnarna valt mig – vilken lycka. Att jag varje dag får dela allvarliga, viktiga och svåra saker med de som lyssnar. Vi gråter och garvar tillsammans. P4 Extra är deras program, deras kompis, deras sällskap. Och de är mitt. Utan lyssnarna är jag ingenting. Jag är så glad att jag spricker! Och stolt. Tack alla som röstat, sade Titti Schultz efter prisutdelningen, enligt ett pressmeddelande från SR.

Övriga pristagare:

Årets genombrott: When We Were Kings, Perfect Day Media med motiveringen: "Med smittande kärlek till och initierade kunskaper om den internationella fotbollen skapar Erik Niva och Håkan Andreasson långa, fängslande poddhistorier om ett lag under en säsong. De hittar de mest spännande historierna om allt från lag i turkiska tredjedivisionen till de största och de bästa. De vidgar referaten om vad som hände på planen genom att ta med ekonomin, politiken, skandalerna och supporterkulturen så det blir till engagerande och folkbildande berättelser om världen idag. Podden blev snabbt en osannolik succé för ung såväl som gammal och fansen är i växande skara."

Årets stjärnskott: Edvin Törnblom – Hallå? (Podplay/Bauer), Ursäkta (Perfect Day Media), Välkommen ut (Perfect Day Media) med motiveringen: "Under året har Edvin Törnblom gått från ung talang till ett osannolikt produktivt stjärnskott. Edvin dyker upp som programledare i podd efter podd. Han hörs här och där och överallt. Han är snabb i tanken, autentisk, generös och modig i sitt programledarskap. Med en stor gnutta humor och självdistans delar Edvin med sig av sitt liv och sina erfarenheter och har blivit en förebild för en ung publik. Med charm och dråpliga infall får han helt enkelt publiken att älska honom."

Årets intervju: Fördomspodden: Emil Persson intervjuar Markoolio – Acast med motiveringen: "Årets intervju går till Emil Persson som i Fördomspodden intervjuade artisten Marko ”Markoolio” Lehtosalo. Emil Perssons signum är en bakåtvänd intervjuteknik där han inte ställer frågor utan påstår förutfattade meningar om sina intervjupersoner. På det viset får han ofta andra svar än de förväntade och han kommer intervjupersoner in på livet från ett något annorlunda håll. Genom fördomarna lärde vi känna Markoolio på ett nytt och bussigt sätt i Årets intervju."

Årets avslöjande: Kaliber i P1: De dolda sexövergreppen, producent Annika H Eriksson, reportrar Stina Näslund och Clara Lowden – Filt och P1 för P1 (Sveriges Radio) med motiveringen: "De dolda sexövergreppen avslöjar svenska män i Sverige som beställer livestreamade, sexuella övergrepp på barn över nätet och de konsekvenser det får för de utsatta barnen i Filippinerna. Genom ett ambitiöst undersökande i svenska rättssalar och på plats i Filippinerna lyckas reportrarna Stina Näslund och Clara Lowden visa upp en grym verklighet där fattiga människor, på andra sidan jorden, faller offer för en ny lukrativ brottslighet på nätet. De båda reportrarna lyfter fram en verksamhet som inte varit särskilt uppmärksammad i offentligheten och som är svår att avslöja för rättsväsendet. Det är skickligt berättat genom ett fall där en svensk man döms till fem års fängelse samtidigt som det är smärtsamt att lyssna."

Årets hederspris: Staffan Rosell med motiveringen: "Årets hederspris går till en person som lyft hela den svenska kommersiella radion. Under 15 år som ledare har pristagaren Staffan Rosell inte bara byggt bolaget han arbetat för, utan en hel bransch som har ökat sin omsättning med 250 procent. Staffan Rosells fina egenskaper och starka driv för att få branschen att enas och samarbeta har gjort att radiolyssnandet i Sverige har ökat och ljudmediets status hos annonsörerna exploderat. Precis som sin klädstil har Staffan en skön, avslappnad och jordnära ledarstil samtidigt som han hyser en enastående kraft att smasha in de viktiga besluten."

Årets hederspris: Adam Alsing (postumt) med motiveringen: "Alla har någon gång startat sin dag ihop med Adam Alsing. Därmed tillhör man de lyckliga som har fått ta del av den otroligt allmänbildade, roliga, spontana, barnsliga och kanske smartaste person som någonsin jobbat med en morgonshow. Adams kollegor har varit om möjligt ännu mer lyckligt lottade än lyssnarna. Kollegorna har fått ta del av en snäll, inkluderande, kreativ person och ett riktigt fullblodsproffs som älskade det han gjorde. Tyvärr lämnade Adam jordelivet alldeles för tidigt och han fattas oss varje dag, både lyssnare och kollegor."

Årets radioupplevelse: Trick or treat – 10 fester på 10 timmar, Bandit Rock (NENT) med motiveringen: "Att få hänga med Bandit Rock ut på fest efter fest i tio timmar blev en dröm för lyssnarna och en fantastisk bedrift av programledarna som lyckades behålla feststämningen på högsta nivå genom hela den långa maratonsändningen. En smått galen idé blev till verklighet och under dessa fartfulla timmar mitt i Halloween besökte de barnkalas, 30-årsfester och andra former av festligheter. Många lyssnare hängde gladeligen med från början till slut. Vilken festlig radioupplevelse!"

Årets radioprogram: Hjärta & hjärna, UR i P4 med motiveringen: "I tider av fake news och desinformation lyckas Dr Emma Frans och journalisten Maja Åström sticka hål på både myter och vetenskap. Genom en rik ljudbild guidar de oss genom forskning och vetenskap runt frågor som sex, döden, flygresor och gym, där vi inte bara spräcker myter utan också får lära oss hur vetenskapsteori faktiskt fungerar. På ett lustfyllt, smart och roligt sätt har de vunnit såväl hjärta som hjärna hos den breda publiken. Populärvetenskap när den är som bäst helt enkelt."

Årets poddproduktion: P3 Dokumentär: Fallet Kapten Klänning, P3 (Sveriges Radio) med motiveringen: "Ida Lundqvist, P3 Dokumentär, skildrar på ett snyggt, ljudligt och engagerande vis den smått osannolika historien om den förre länspolismästaren Göran Lindbergs hänsynslösa utnyttjande av unga, utsatta flickor. Utåt är han polisen som värnar kvinnors rättigheter men bakom fasaden köper han själv sex och våldtar unga flickor på ett grovt och hänsynslöst vis. Ida Lundqvist suger in lyssnaren i en historia som skildras utan överdrifter eller tillspetsade formuleringar och där du bara måste höra alla fem avsnitten på en gång. Hon får storyn att löpa framåt på ett alldeles självklart och spännande vis med högsta kvalitet för lyssnarupplevelsen."

Årets poddprogramledare: Mia Skäringer – Skäringer & Mannheimer.

Årets podd (lyssnarpris): Spöktimmen (Acast)