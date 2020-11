Com Hem får fortsätta visa TV4 och C More

TV4 Media och Com Hem har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More.

Konflikten mellan bolagen har pågått ett tag och har handlat om att Com Hem inte accepterat de höjda priserna från TV4, skriver TT. Ingen av parterna har dock kommenterat prishöjningen i detalj.

Exakt vad det nya avtalet kommer att innebära för kunderna är ännu inte klart, enligt TT.

Men de skriver att ramverket tills vidare innebär att Com Hems och Boxers 2,1 miljoner hushåll kan fortsätta att titta på TV4-kanalerna och C More precis som vanligt, samtidigt som förhandlingar fortskrider.

– Förhandlingarna har dragit ut på tiden men nu är vi överens om de stora dragen så våra kunder behöver inte oroa sig, säger Joel Ibson, presstalesperson för Com Hem.