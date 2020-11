Vi uppmanar förbundet att backa!

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT “Jag är väldigt upprörd över att förbundsstyrelsen tagit ett sånt här beslut utan att diskutera det med medlemmarna,” skriver en deltagare i vår nybildade Facebook-grupp “Journalister mot Las-uppgörelsen”, som på bara någon dag samlat över 200 yrkesaktiva journalister.

“Jag tror att det mest är fackligt aktiva och de som själva varit med om personalnedskärningar som inser vad som är på gång,” påpekar en annan. “När jag tog upp Las-frågan i vår styrelse, sa flera att de inte satt sig in i frågan.” Hur demokratiskt är ett beslut när det inte har föregåtts av en diskussion, och när många icke-fackligt aktiva journalister knappt känner till att det pågår?



Det har varit förvånansvärt tyst från Journalistförbundet (SJF) efter att Las-förhandlingen avslutades. På fredagseftermiddagen den 16 oktober meddelade parterna sina beslut. PTKs förhandlare Martin Wästfelt höll gemensam presskonferens med Svenskt näringslivs representant utanför Näringslivets hus: “Det är beklagligt att man inte orkar ta det här i mål”, sa Wästfelt om LOs nej till uppgörelsen. Ordförande för sju olika LO-förbund skriver att förslaget skulle få förödande konsekvenser för LOs medlemmar, och kraftigt förflytta balansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. “Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar,” skriver de.



Inget uppdaterades på Journalistförbundets hemsida efter beslutet. Inte heller på förbundets sociala medier. Medlemmarna fick vänta till 20 oktober innan ett uttalande från SJF var på plats. Och det uttalandet får betraktas som ganska tunt. Inte förrän nu när fackliga journalister börjat opponera sig har vi fått mer information från förbundet. Två veckor efter att förhandlingarna avslutades får vi alltså ta del av Journalistförbundets argument till varför de sa ja till uppgörelsen.



Journalistförbundet skriver på sin hemsida den 2 november, när debatten tagit fart efter beslutet, att de ville “försvara anställningsskyddet mot ännu större försämringar” och att det finns stora värden med överenskommelsen. Många av de värdena visar sig dock vara marginella. Det handlar till exempel om att även vikarier ska kunna få coachning och stöd från Trygghetsrådet. Kompetensutveckling för vikarier är en annan mer än lovligt naiv “vinst”. Hur många journalistvikarier vågar kräva någonting sådant?



Tryggheten för bemanningsanställda ökar också, hävdar SJFs förbundsstyrelse: “Företaget som du är inhyrd på ska erbjuda dig en fast anställning om du arbetat där i mer än 24 månader under en treårsperiod,” stoltserar de med. Problemet, som de flesta journalister redan vet, är dock att arbetsgivarna enkelt kommer undan sådana skrivelser genom att avsluta anställningar innan vikarierna kommit upp till den tid som gör att de får rätt till anställning.



SJF sammanfattar uppgörelsen med att ”arbetsgivarna får ökade möjligheter att göra undantag vid arbetsbristuppsägningar och ska samtidigt betala mer för ett kraftigt förstärkt omställningssystem.” Om det kontrar en av medlemmarna i vår Facebook-grupp att det är som att förbundet ”byter en guldtacka mot två backar läsk och försöker få det att framstå som en bra deal.” För just den hårda lagstiftning som Las är upplever många journalister som är fackligt engagerade som det enda vapen man har att ta till när det förhandlas om nedskärningar.



”Las har varit vårt handfasta redskap som tvingat arbetsgivaren att förhandla, jämka, förklara sig och betala för sig.” (...), skriver 18 fackligt förtroendevalda i Bonnier. Den 30/10 uppmanade de SJFs förbundsstyrelse att omvärdera inställningen till avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv.



Vi de undertecknande ställer oss bakom dem. Inte heller vi vill bidra till att skapa otrygga arbetsförhållanden för kollegor runt om i landet. Att det blir lättare att säga upp någon på grund av samarbetssvårigheter riskerar att leda till tystare arbetsplatser och att våra kollegor tvekar inför att ta sig an fackliga uppdrag. Vi vill inte att vårt förbund medverkar till att skapa en tystnadskultur där kritiska röster riskerar att tystas. Tysta journalister är en fara för demokratin.



Därmed uppmanar vi förbundsstyrelsen att öppna för diskussion, omvärdera uppgörelsen och säga NEJ till försämringen. Som en av våra medlemmar skriver: Facket ska vara en kamporganisation, inte bara en förhandlingspart!



Karin Annebäck, reporter

Sofie Axelsson, reporter

Catarina Berglund

Stina Berglund, reporter

Andreas Bjunér, journalist och filmare

Lisa Bjurwald, journalist

Margaretha Levin Blekastad, kulturredaktör Norrtelje Tidning

Ina Blomster, journalist

Oskar Carlsson, journalist

Anna-Maria Carnhede, kulturredaktör

Camilla Dal, frilansjournalist

Emma Sofia Dedorsson, frilansjournalist

Mats Deland, reporter

Adolfo Diaz, reporter

Fredrik Edin, frilansjournalist

Lasse Ekstrand, frilansjournalist

Thomas Engström, frilansjournalist och författare

Bengt Eriksson, frilansjournalist

Niklas Eriksson, Sveriges Radio

Shora Esmailian, frilansjournalist

Gregorz Flakierski

Joakim Frieberg, frilansjournalist

Gustav Gelin, reporter

Urban Hamid, frilansjournalist

Anna Herdy, chefredaktör Flamman

Karin Holmberg, reporter

Yasmine Härnebo Grapenwall, frilansjournalist

Sara-Märta Höglund, frilansjournalist

Jenny Högström, frilansjournalist

Arne Höök, journalist f d Aftonbladet

Fredrik Jönsson, Riktpunkt

Dennis Jörnmark, journalist Sveriges Radio

Malin Krutmeijer, frilansjournalist

Maria Kållberg, frilansjournalist

Karin Kämsby, frilansjournalist

Petter Larsson

Christina Lejonöga, frilansjournalist

Jesper Lindau

Jenny Lindström, reporter

Kristina Lindquist

Zanna Nordqvist, reporter

Henrik Norling, Södermanlands Nyheter

Jörgen Lund, reporter

Pia Lundgren, journalist

Kennet Lutti, f d chefredaktör Arbetarbladet

Britt Mattsson, fotograf

Kristin McMillen, kulturreporter

Anna Morin, frilansjournalist

Maja Nilsson, journalist

Truls Nilsson, journalist

Henrik Olsson, journalist, P4 Blekinge

Elina Pahnke, frilansjournalist

Anders Pihl, journalist

Anna Remmets, frilansskribent

Margit Richert, frilansjournalist och författare

Jenny Rönngren

Christoffer Röstlund Jonsson, redaktör och reporter

Oskar Sandström, journalist

Paulina Sokolow, frilansjournalist

Ida Stiller, frilansjournalist

Alexandra Sundqvist, frilans och författare

Clas Svahn

Noa Söderberg, vikarie och frilansjournalist

Hanna Thåström, nyhetschef

Po Tidholm, journalist och författare

Elisabeth Ubbe

Emanuel Videla, webbredaktör

Ingegärd Waaranperä, journalist

Andrea Wesslén, reporter

Anna Widmark

Karl-Emil Åkerö, frilansskribent

Läs Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllerts svar här.