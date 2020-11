C More flyttar från TV4

Inga journalisttjänster berörs när Telia lyfter ut C More ur TV4 Media. ”Vi kan inte heller se att vi direkt påverkas av detta”, säger klubbordföranden på TV4.

Som Dagens Media rapporterat har det tagits ett inriktningsbeslut att flytta betaltjänsten C More från TV4 Media till Telia.

”Att tydligt skilja på TV4 som är gratis och reklamfinansierad och streamingtjänsten C More som har betalande kunder är både logiskt och rätt. Ansvaret för att köpa in innehåll till C More kvarstår inom TV4 Media”, säger TV4s kommunikationschef Charlie Forsberg till Dagens Media.

Förändringen kommer enligt Forsberg inte att märkas för TV4-tittarna, men innebär en flytt till Telia för ett antal medarbetare som i dag arbetar med C More i TV4-huset.

Inga journalisttjänster berörs av organisationsförändringen, uppger TV4s klubbordförande Victoria Banozic för Journalisten:

– Så vitt jag vet så berör inte detta våra medlemmar. Vi har inga journalisttjänster på C More. Vi kan inte heller se att vi direkt påverkas av detta.