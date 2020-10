Anders Hellberg driver Bokdjuret.

FOTO: Tor

”Inte mitt största ögonblick som förhandlare”

Samtal med Böcker om miljö. Det är det tillsynes smala perspektivet för nya sajten Bokdjuret. Bakom den står miljöjournalisten Anders Hellberg – som inte tjänat en krona på sin numera ikoniska bild på Greta Thunberg i gul regnjacka.

Anders Hellberg har en tioårig bakgrund som miljöjournalist, bland annat som chefredaktör och ansvarig utgivare på klimatmagasinet Effekt och reporter på Aktuell Hållbarhet. I maj förra året lades Effekt ner.

Nu lanserar Anders Hellberg sitt nya projekt, nyhetssajten Bokdjuret. Miljö- och klimatfrågorna står fortsatt i centrum, men all rapportering på sajten utgår från böcker.

– Jag har det senaste året gått och funderat på att starta upp en ny nyhetssida av något slag. Men det svåra har varit att hitta en ram för arbetet. Det finns hundratals olika delar av miljö- och klimatfrågorna

att bevaka, och är man ensam journalist så är det omöjligt att ta sig an allt detta utan en tydlig begränsning. När jag kom på att böcker, som på ett eller annat sätt handlar om miljö, klimat eller hållbarhet, kunde fungera som en utgångspunkt, då föddes idén till Bokdjuret, berättar Anders Hellberg.

Vilka är ambitionerna?

– Om sidan kan komma att inspirera till mer bokläsning, både av fack- och skönlitteratur, samt till ett mer konstruktivt offentligt samtal om alla de här frågorna som ingår i Agenda 2030 – FNs globala mål för hållbar utveckling – då skulle jag bli väldigt nöjd.

Böcker om klimat och miljö känns som ett hyfsat smalt bevakningsområde?

– Jag tror precis tvärtom, att här finns hur många ingångar som helst. Man kan intervjua författare, recensera nya böcker, skriva krönikor eller be kända personer tipsa om sina favoritböcker. Man kan också vara som en tjänst för läsarna, det vill säga vara den som håller koll på alla böcker som ges ut och när detta sker i tiden. Egentligen kan man göra lite vad man vill så länge man kopplar det till en bok.

– En viktig sak i sammanhanget är att vi i dagsläget glädjande nog har rekordmånga duktiga miljö- och klimatjournalister i Sverige. Men medan de ofta måste springa på samma bollar, det vill säga alla de stora och viktiga nyheterna, så kan jag komma in lite från sidan i debatten nu och kanske bredda den med en del andra perspektiv. Jag tror det kan bli en intressant kombination.

Du ska sälja annonser men också ta emot läsarbidrag. Har du också andra intäkter?

– Nej, för tillfället är det mest utgifter tyvärr. Jag har fått superbra hjälp av en webbdesigner, en illustratör och en formgivare med att få ihop sidan. De vill ha sina pengar om en månad ungefär, och det får väl ses som en rätt bra morot för mig att nu sätta igång på allvar med att skriva artiklar och börja sälja annonser.

Du tog den ikoniska bilden på Greta Thunberg i gul regnjacka. Hur mycket pengar har du tjänat på den?

– Ja, det där var kanske inte mitt största ögonblick som arvodesförhandlare. Men jag följde Greta under de första tre veckornas skolstrejk och tog en bild om dagen som jag publicerade på webben för klimatmagasinet Effekt. Där på hösten 2018 hörde sedan The New Yorker av sig och ville bildsätta en artikel av Masha Gessen med Greta i den gula regnrocken. Och då tänkte jag att äh, Greta ger ju bort allt hon drar in på detta till olika miljöorganisationer, så då ska väl inte jag tjäna en massa pengar på hennes framgångar. Roligare då om det kan finnas lite bra bilder på Greta som internationella medier kan använda sig av nu när intresset för henne växer.

– Några månader senare hade The Nation samma bild på framsidan, men de råkade kredda med någon annans namn, varpå Greta snabbt skrev till sina typ tio miljoner följare i sociala medier att hallå, ni måste kredda Anders, han har gett upp alla rättigheter för bilderna så att de kan användas fritt. Efter det fanns ju inte så mycket att diskutera. Men jag tänker att sådant där brukar jämna ut sig i längden. Kanske kan jag få Greta att skriva ett boktips till den nya sidan, och då lär väl plötsligt halva världen sitta och undra vad sjutton Bokdjuret är för något.