Trippelnominering till Hem & Hyra

Hyresgästföreningens tidskrift Hem & Hyra är nominerad i tre tunga kategorier i årets upplaga av Tidskriftspriset.

Idag släpptes nomineringarna till Tidskriftspriset 2020. Hem & Hyra har chans att ta hem både Årets granskning, Årets journalist och Årets tidskrift fackpress. ”Helt jävla galet”, skriver redaktionschefen Johan Sjöholm på Facebook.

Här är alla nominerade till Tidskriftspriset 2020:

ÅRETS AD

Agnes Dunder, Språktidningen, Sveriges Natur, Modern Psykologi

Med hjälp av bokstäver, färger och illustration skapar hon spänning, och får på ett inspirerande sätt journalistiken om språk, natur och psykologi att nå sin fulla potential.

Jonas Larsson, American Trails

En hängivenhet som får läsaren att färdas långt, ett år när många resor blivit omöjliga. Och en passion för kvalitet - i foto, typografi och papper - som pekar ut vägen för framtidens magasin.

Nina Oja, ELLE

Med ett mäktigt varumärke på sina axlar och med en röst som når en kräsen publik - formar hon allsköns material till exklusiv produkt.

Matilda Strandler, Vi Läser

Vänlighet, värme och visuell variationsrikedom. Här skapas läslust i alla bemärkelser, som får oss att upptäcka människorna bakom böckerna, tankarna och mellan raderna.

Jury:

Ebba Bonde, visuell chef Svenska Dagbladet (ordf.)

Lotta Ek, design director Dagens Nyheter

Love Jacobsson, AD SCB

ÅRETS GRANSKNING

Svartjobbsfabriken, Byggnadsarbetaren

Av: Johan Fyrk

En svartjobbshärva i hundramiljonsklassen. Prestigebyggen där skattemedel går direkt till illegala nätverk. Ett snårigt system av falska identiteter. Hemlösa missbrukare som utnyttjas som målvakter. Med envis energi och känsla för både förvillande bolagsstrukturer och mänskliga öden kartläggs hur Svartjobbsfabriken ätit sig in i systemet och stannat där trots myndigheternas försök att hugga av dess många huvuden.

Knarket i industrin, Dagens Arbete

Av: Reportrarna Marcus Derland och Johanna Edström samt fotograf David Lundmark

När knarket inte bara blir en del av vardagen utan även finns tillgängligt på arbetsplatsen, då blir det mänskliga priset skyhögt. I en bred granskning av ett sällan belyst område identifieras en fredad zon för missbruk och langning dit polisen inte når och där företagens insatser är tandlösa. Här varvas starka personliga berättelser med nyhetsmässiga avslöjanden om besvärande luckor i rutiner och rättstillämpning.

Ohörda rop, Filter

Av: Ola Sandstig

Ett basalt kriterium för en bra granskning är att den får genomslag. Det här reportaget satte igång en intensiv debatt i en av vår tids mest polariserade frågor men det gjorde också något annat, som få journalister tidigare hade gjort: gav röst åt de verkliga huvudpersonerna.

Svarthandeln inifrån, Hem & Hyra

Av: Kristina Wahlgren, Anders Paulsson och Christoffer Röstlund Jonsson

Journalistik som berör, upprör och engagerar. En enig jury identifierar här alla träffpunkterna för ett samhällsviktigt avslöjande. Genom gedigen research synliggörs en cynisk marknad där de mest utsatta betalar ett högt pris.

Jury:

Eva Hamilton, journalist och tidigare vd på SVT (ordf.)

Johar Bendjelloul, journalist DN

Negra Efendić, reporter Svenska Dagbladet

Martin Schori, chef för Gräv och Story Aftonbladet

Olle Zachrison, ansvarig för digital nyhetsutveckling Sveriges Radio.

ÅRETS GREPP

Blankspot – Dagbok från Kabul

Knappt några rapporter når oss längre från Kabul. Men tack vare utvisade Mohammads dagbok så blir Afghanistan en klart mindre vit fläck på kartan. Ett smart grepp som dessutom pågår vecka ut och vecka in.

Breakit – Returgranskningen

Genom smart använda gps-sändare kunde Breakit avslöja hur kläder och skor åker hundratals mil när svenska e-handelskunder skickar dem i retur. Genomslaget blev enormt, och riktade strålkastarljuset både mot sakfrågan och mot Breakits pigga journalistik.

Offside – Sändning av den färöiska ligapremiären

Med en överrumplande offensiv lyckades en svensk tidskrift vinna över de globala tv-jättarna. Få svenskar visste nog hur mycket de hade saknat den färöiska fotbollen förrän Offside köpte rättigheterna till ligapremiären från den coronafria ön.

Sveriges Natur – Klimatprognosen

Genom att bryta ner miljödata på kommunnivå så har tidskriften Sveriges Natur fått stor spridning runt om i landet gällande klimatpåverkan. Ämnet är kanske vår tids viktigaste. Budskapet – att växtsäsongen snart börjar redan i februari – går rakt in.

Jury:

Patrik Hadenius, förlagschef Norstedt (ordf.)

Axel Andén, chefredaktör Haparandabladet

Ewa Thorslund, vd TU Medier i Sverige

Anna Åberg, digitalchef DN.

ÅRETS JOURNALIST

Caroline Englund, Breakit

Hon granskar branscherna som få andra ger sig in i, trots att de påverkar miljontals människor varje dag - och drar in miljarder i riskkapital. Det var länge sedan en framgångsrik magasinreporters jobb enbart kunde förlita sig på texten. I dag krävs påhittighet, kreativitet och nytänk. Eller varför inte en gps-sändare i ett Ellos-paket?

Anna Kågström, Kamratposten

Om att längta så det gör ont efter första kyssen. Men hur gör man när man kysser? Om föräldern som dricker. Om saknaden efter husdjuret som dött. Ständigt lyssnande. Relevant. Rakt upp och ned. Samtida. Och med tolerans och gränslös värme. Den före detta dagstidningsräven, numera författaren, frilansjournalisten och undersköterskan ger stöd och kunskap i den svåraste av konster: att växa upp.

Irena Pozar, VeckoRevyn

Hon har tagit ett 85-årigt varumärke in i startup-åldern. Samtidigt visar hon att klassisk journalistik också kan vara ett sätt att nå tonårstjejerna i Instagram-generationen. Tunga granskningar samsas med skönhetstips, i ett lyxigt nätmagasin som ofattbart nog drivs av en enda person.

Christoffer Röstlund Jonsson, ETC och Hem & Hyra

En mångsidig slitvarg som levererar både tunga avslöjanden och träffsäkra krönikor. Han blandar humor med gravallvar och rotar där andra slutat gräva. Resultatet får läsaren att ömsom skratta över dråpligheter, ömsom bli riktigt förbannad över orättvisor och fusk.

Jury:

Eva Hamilton, journalist och tidigare vd på SVT (ordf.)

Johar Bendjelloul, journalist DN

Negra Efendić, reporter Svenska Dagbladet

Martin Schori, chef för Gräv och Story Aftonbladet

Olle Zachrison, ansvarig för digital nyhetsutveckling Sveriges Radio.

ÅRETS KAMPANJ

Aller media – Barn Lagar mat (Mora armatur)

Att använda hundar och söta barn i kommunikationen är ett klassiskt trick - och när det görs med lätt touch, värme och på ett relevant sätt, fungerar det fortfarande för att slå uppsatta mål med råge. Juryn charmas och nominerar Aller media för Mora Armatur-kampanjen.

ELLE – ELLE-galan 2020 Adventskalender i samarbete med Klarna

Att lyfta fram ett samarbete med en lite oväntad sponsor kan vara en kreativ utmaning. Här blandar annonsören framgångsrikt sin egen stil med sponsorns tonalitet på ett elegant sätt, och attraherar tusentals tittare och tävlande. Juryn håller med alla tävlande och hade också velat följa med Klarna på den nominerade Elle-galan.

Lifestylegruppen Bonnier News / La Gruyere AOP

Att jobba uthålligt, med samma goda berättelse i grunden, bygger både varumärket och skapar korta resultat. Det vet vi alla men kommer inte alltid ihåg det. Här har en solid ägare, tillsammans med sin mediapartner, påmint oss om det värdet. Juryn imponeras, blir lite sugen, och nominerar Lifestylegruppen Bonnier News för arbetet med Le Gruyère AOP.

Travronden – Gör en äldre glad

Att se möjligheten i en utmanande tid, agera snabbt och dessutom vända sig till en målgrupp som sällan uppvaktas. Det skapade glädje hos många och generade mycket bra resultat. Då blir även juryn glad och uppmärksammar prenumerationskampanjen för Travronden.

Jury:

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer (ordf.)

Linda Nilsson, vd Sveriges Kommunikationsbyråer

Hans Sydow, senior rådgivare på My Telescope och Graviz Outhouse

ÅRETS LJUD & RÖRLIGT

Allas.se – Sista slaget

Starka berättelser som inte bara berör utan som också träffar rätt in i tidskriften Allas kärna. Ett skickligt hantverk i såväl produktion som publicering utan att formen någonsin står i vägen för innehållet.

Auto Motor & Sport – Förnuft och Känsla

Nyfiken konsumentinformation med fötterna i samtiden och en stor dos humor. Nära tidskriften både i uttryck, målgrupp och redaktion. Härlig personkemi med en energi som når hela vägen till tittaren. Högt produktionsvärde som inte lämnar något i övrigt att önska.

Breakit – Breakit24Live

Att kastas ut för stupet och uppfinna en fallskärm på vägen ned – en inställd konferens är också en Twitch-sändning. Breakits 24-timmarssändning var kanske en krislösning men blev till något unikt. Starka profiler och hög nivå på innehållet.

VeckoRevyns Horoskoppodd

Bubblig podcast med stor förståelse för både sin publik och sin egen position. Lika delar astrologi som mys för en ny generations tidskriftskonsumenter. Smal för de utomstående men rätt in i VeckoRevyns målgrupp.

Jury:

Lars Truedson, vd Tredje Statsmakten samt föreståndare vid Institutet för mediestudier (ordf.)

Anna Herdenstam, journalist, Expressen-TV

Patrik Syk, ansvarig för podcast och ljud, Aftonbladet

ÅRETS OMSLAG

Allas nr 5 2020

Peppigt, energiskt och glatt med förädlad form och nära till skratt. En C-vitamininjektion med sprudlande glad inspiration. Optimism och journalism i sin mest kommersiella kostym.



Hemvärnet nr 2 2020

Coronan slog ner som en bomb och saboterade 80-årsfesten. Då lades krutet på omslaget som fick en guldprydd uniform. Raskt marscherat från då till nu med rivig bildlösning. Hemvärnet försvarar sin plats i omslagsstriden med kreativitet som sitt främsta vapen.

Mama nr 7 2019

I ett unikt och exklusivt tillfälle släpps vi in i den kungliga sfären. Här möter vi en avslappnad, jeansklädd prinsessa och glittrande leenden. Som kronan på verket fylls omslaget av andra relevanta, lockande rubriker. Royalistisk men samtidigt realistisk.

Offside nr 3 2020

Här illustreras på ett elegant sätt vilka som räddar oss från de stora förlusterna – nämligen sjukvårdspersonalen. Ingen publik, ingen rubrik, men vilken stilistik. Offsides extraordinära omslag gör läsaren mållös.

Jury:

Daniel Andersson, vd Tidsam (ordf.)

Ingrid Hegg, effektivitetskonsult Petra Brask & Partners, tidigare marknadschef inom Bonnier och Egmont

Charlotta Flinkenberg, grundare och chefredaktör onlinemagasinet Netstyle

ÅRETS RISING STAR

Catherine Edwards – The Local

Genom lyhördhet och ett brinnande engagemang har Cathrine Edwards givit en röst åt Sveriges utländska invånare. Hennes arbete med att stärka relationen mellan redaktion och läsare har givit stort avtryck i The Locals skifte till en läsarfinansierad modell.

Eric Frånlund – Everysport Media Group

Med stor teknisk kompetens och genuin förståelse av den redaktionella själen, är Eric Frånlund arkitekten bakom Everysport Media Group (ESMG) imponerade ekosystem av produkter. Produkter som gör att företaget ligger i täten när det gäller digitala läsarintäkter.

Olivia Lindström – Breakit

Hon tog som 25-åring ansvar för eventaffären – och överlevererade! Inte bara har hon lett Breakits event mot mångmiljonintäkter – hon har också sett till att deltagarna är mer nöjda än någonsin. Olivia Lindström är en doer som alltid levererar.

Bilan Osman – Expo, Feministiskt Perspektiv

Rakryggad och sylvass banar journalisten och folkbildaren Bilan Osman enträget väg för personer vars verklighet sällan beskrivs annat än som stereotyper. I ett hårt debattklimat höjer hon självsäkert rösten med grundligt förankrade värderingar.

Jury:

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter (ordf.)

Lars Dahmén, HiGear transformation

Ulrika Hyllert, förbundsordförande Journalistförbundet

ÅRETS SKOLTIDSKRIFT

Tidningen Frizon, Vimmerby gymnasium, Vimmerby

En ambitiös tidning som jobbar hårt för att vara relevant. Här blickar man både framåt och bakåt, utåt och inåt för att lotsa Vimmerbys alla elever genom studietiden. Resultatet blir en väl sammanhållen tidning med både hjärna och hjärta på rätt ställe.

Lithanian vid LIU universitet tekfak, Linköping (Linköpings Teknologer studentkår)

Imponerande hantverk där en genomarbetad och modern form lyfter ett intressant och träffande innehåll. Här får studenten en komplett verktygslåda laddad med inspiration och information – snyggt paketerat på ett lekfullt men guidande sätt.

Tidningen Lundagård, Lunds universitet, Lund

En anrik publikation som skapat många förebilder och som fortfarande infriar höga löften. Här samsas lättsam underhållning med intellektuellt utmanande nedslag, som tillsammans ger ett tydligt mervärde till Lunds alla studenter.

The Rydberg Tribune - Viktor Rydbergs gymnasium, Stockholm

En stark och tydlig röst med ett formspråk som lyfter innehåll och redaktionell agenda. Här lyckas redaktionen leverera en tidning som gång på gång lyckas engagera och inspirera såväl egna elever som läsare utanför skolans väggar.

Jury:

Jennie Sandberg, chefredaktör Måbra och Motherhood (ordf.)

Henrik Almén, förbundsordförande Ung Media

Irena Pozar, chefredaktör VeckoRevyn

ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS

Arbetarhistoria

Med en kompromisslös och egensinnig omgörning sätter denna tidskrift tonen för en över 100 år gammal rörelse. Genom innovativ fanzine-form och mycket passion tar denna tidskrift historien in i framtiden.

Hem & Hyra

Med imponerande granskningar av Sveriges värsta hyresvärdar och gripande reportage om människor som vräks från sina hem, lyfter sig Hem & Hyra till journalistikens översta krets. Alltid med sin målgrupp i första rummet.

Lantmannen

En tidskrift som är inne på sin 141:a årgång måste ständigt plöja i nya fåror, och det gör verkligen Lantmannen. Här får de professionella lantbrukarna allt de kan önska i form av nya läckra traktorer och klimatsmarta odlingsmetoder - och vi andra kan drömma oss bort till ett liv på landet i coronatider.

#studietid

Här är en kaxig tvååring som går all in i digitalt - hela tiden med full koll på vad deras läsare behöver. Här blandas relevanta granskningar med instrumentell journalistik på en sajt som verkligen utnyttjar alla möjligheter för att guida till studentens vardag.

Jury:

Martin Ahlquist, redaktionell chef för digitala prenumerationer Svenska Dagbladet (ordf.)

Marianne Brandt, tidigare AD på bl a Amelia och M-magasin

Josefin Jakobsson, hållbarhetsredaktör Dagens industri

Anna Körnung, arbetande styrelseordförande Utgivarna

Linus Larsson, techredaktör DN.

ÅRETS TIDSKRIFT POPULÄRPRESS

Allas.se

En gammal journalistisk sanning är att alla människor bär på en rubrik och en historia som är värd att berätta. Denna sajt har ett liknande koncept, nämligen att varje kvinna har en berättelse. Genom att rikta sig mot en tydlig målgrupp - kvinnor 40 + utanför storstad - och ett lika tydligt koncept och modernt tilltal har sajten, som lanserades 2019, redan en miljon besökare varje vecka - och den fortsätter att växa. Här finns både underhållning och viktig samhällsjournalistik. Allas.se är både champagne och måndagsgröt.

Kamratposten

Närheten till och samtalet med sin publik är det som definierar Kamratposten. Att sina snart hundratrettio år till trots fortfarande kännas modern och relevant är både imponerande och hoppfullt. Och när läsandet sjunker gör redaktionen en hjälteinsats för att engagera generation på generation av unga. Med sin empati, humor och initierade journalistik är den i en klass för sig. Vi är många som haft och har KP som vår hemliga kompis.

STYLEBY

Med en bred färgpalett i alla bemärkelser går STYLEBY i bräschen för det nya, moderna stilmagasinet för alla som älskar mode. Med allt från sminktips, till personliga modeinslag och reportage som lyfter framtidslöften från alla Sveriges hörn etablerar sig STYLEBY en gång för alla som en tidskrift i världsklass. "De som älskar mode mest av alla gör det i STYLEBY" - vi älskar STYLEBY.

Vego

För sex år sedan startade kokboksförfattaren Mattias Kristiansson helt ensam tidningen Vego. Med stora följarskaror i sociala medier, på youtube, i tv-kanaler och i sin egen podd befäster han idag ställningen som en av de starkaste rösterna för omställningen till växtbaserad mat. Engagemang, hårt slit och ett bultande hjärta har idag resulterat i ett smärre imperium som nu genom ny finansiering ska växa än mer.

Jury:

Hanna Stjärne, vd SVT, (ordf.)

Cissi Elwin, vd och chefredaktör Chef

Johannes Klenell, kulturredaktör Arbetet

Paulina Modlitba, konsult inom digital affärsutveckling och grundare av We Should Be Friends

Daniel Nordström, chefredaktör VLT, Sala Allehanda m fl

ÅRETS AFFÄRSUTVECKLING

Breakit24live

När pandemin satte stopp för en av Sveriges största mötesplatser skapade Breakit en egen – direkt anpassad för sin målgrupp. Med en 24 timmar lång livesändning lockades inte bara fler unika besökare än vad hela Almedalsveckan brukar generera, de viktiga annonsintäkterna kunde mer än räddas med det nya initiativet.

Damernas Världs affiliateaffär

I en värld av klickfiske och snabba Facebook-nyheter satsade Damernas Värld på kvalitativt innehåll istället för kvantitativ trafik. Utan extra resurser har affiliateaffären skapat nya intäkter, framför allt med hjälp av gamla klassiker. Ett strålande exempel på hur man kan tjäna mer pengar på redaktionellt material som ändå skulle ha producerats till print.

Försäljningen av Faktum Novell

När den personliga försäljningen på gator och torg omöjliggjordes av en pandemi tog Faktum affärsmodellen till en helt ny nivå. Genom att inte bara flytta till nätet utan också expandera till nya marknader och skapa ett omvänt transaktionsflöde som gynnar försäljarna visar man att även små aktörer kan göra stora innovationer.

Utvecklingen av vi.se

Hur tar man en tidning som lever på långa texter i elegant förpackning till en digital produkt som även unga människor vill betala för? Tidningen Vi har skapat en helt ny upplevelse med utvecklingen av vi.se där medlemmarna inte bara kan läsa utan även lyssna på alla texter och dela med sig av innehållet till andra.

Jury:

Anna Careborg, chefredaktör Svenska Dagbladet (ordf.)

Claes de Faire, tidigare chefredaktör Mitti, Fokus, Resumé m.m.

Anders Malmsten, mediekonsult

ÅRETS EVENT

Breakit - Breakit24live

Ur krisen föddes en ny idé i en tid då samhällsdebatten inte får stanna upp mellan näringsliv och politiker. På ett unikt sätt intar Breakit24live den digitala scenen och lyckas kombinera journalistik, entreprenörskap och interaktivitet. Resultatet är slående med höga tittarsiffror och goda intäkter.

Faktum - Bränn dina pengar på Sveriges viktigaste konst

En tydlig idé som föder ett slagkraftigt koncept. En tagline och en visuell identitet som tränger igenom bruset. Och ett evenemang som ger resultat både ekonomiskt och socialt, och förstås bygger den egna tidskriftens varumärke. Så ska det göras!

IDG - Webbdagarna Live

Då corona stormade in var årets största event för digitala affärer planerad, Webbdagarna. På imponerande fem dagar lyckades de ställa om till Webbdagarna Live med ny grafisk profil, formspråk och hög interaktivitet lyckas de attrahera 1000 deltagare när andra ställde in.

Utemagasinet – Min Utehelg

Covid-19 tvingar Utemagasinet att snabbt och kreativt skapa ett digital event #MinUtehelg. Snyggt paketerat kunde läsarna själva skapa ett äventyr och integrera med Utemagasinets lägereld och varandra. Resultatet blev en stor snackis och viral succé!

Jury:

Charlotte Thür, vd, IAB Sverige. (ordf.)

Niklas Birgetz, affärsansvarig UNICEF, tidigare vd på Sponsrings & Eventsverige (SES)

Marius Bratten, grundare och producent Fascinera.