De vann fackförbundspressens priser

Fackförbundspressens journalistpriser delades ut vid en mindre sammankomst igår. Här är alla vinnarna.

Journalistpriserna delas normalt ut under en stor galamiddag på Fackförbundspressens dag under våren, men på grund av pandemin hölls en mindre tillställning på Färgfabriken i Stockholm på torsdagskvällen, dit bara de nominerade bjudits in.

Här är alla vinnarna:

Bästa berättande text

Lisa Berthelson, ”Tobias drack ihjäl sig framför ögonen på sin arbetsgivare” (Rubrik på webben: ”Tobias drack ihjäl sig inför sina chefer”), Handelsnytt nr 2/2019.

Bästa digitala satsning

Handelsnytt, för läsarkrönikören Karl Jungells videor – en butikssäljares brandtal från vardagsrummet som sprids på Facebook.

Bästa illustration

Erica Jacobson, ”Perfekt & utmattad”, Psykologtidningen nr 8/2019, sid 8–9.

Bästa avslöjande

Karl Martinsson (Arbetet) och Mira Hjort (Kommunalarbetaren), ”Slavliknande villkor på hemtjänstföretag”, Kommunalarbetaren nr 5/2019 samt ”Grovt utnyttjande i hemtjänsten”, arbetet.se 5 mars + Arbetet nr 8/2019.

Bästa förklarande text

Harald Gatu, ”Vinsten framför allt”, Dagens Arbete Nr 5, 2019

Bästa redigering

Lotta Lundin (A4), ”Morot som motiverar”, Publikt nr 2/2019, sid 24–31.

Bästa kommenterande text

Ylva Strandberg (överläkare, gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg), ”Och hur jag sedan tittade på honom ute i sköljen, när det var klart, så stilla i en fin liten korg, och en av mina tårar föll på den tunna, tunna hjässan”, Läkartidningen nr 14/2019.

Bästa fotografi

David Lundmark, ”Den avhoppade nazisten”, Dagens Arbete nr 7, sid 20–21.