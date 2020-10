Hälsinglands museum

Hälsinglands museum i Hudiksvall visar Johan Bergmarks utställning Let there be rock mellan den 17 oktober och den 30 januari nästa år. Fotoutställningen följer artistvärlden över ett kvarts sekel i frysta ögonblick från scenen och i porträtt. Några nya porträtt som museet beställt ingår: Ulf Stureson, Per Persson, Thore Härdelin och Samantha Ohlanders.