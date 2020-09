Trump välkomnar våld mot journalister

USAs president har de senaste dagarna vid olika tillfällen offentligt välkomnat våld mot journalister.

Under kampanjmöten i Minnesota, North Carolina och Pennsylvania har president Trump hyllat fysiskt våld mot journalister, rapporterar bland andra New York Times.

Att MSNBCs reporter Ali Velshi blivit skjuten med en gummikula av polisen under en BLM-protest i Minneapolis beskrev Donald Trump i fredags som en ”vacker” händelse:

”It was the most beautiful thing. It’s called law and order”, sade Donald Trump till applåder från publiken som samlats i Bemidji i Minnesota.

Han upprepade budskapet dagen efter i Fayetteville, North Carolina och igen i tisdags i Moon Township i Pennsylvania. Han beskrev också en händelse där nationalgardet grep en journalist och kastade honom åt sidan ”som en liten påse popcorn”.

”Ärligt talat, när man tittar på skiten som vi alla har tvingats utstå så länge, när man tittar på det, så är det faktiskt – man ska inte göra så – men när du ser det, så är det faktiskt en vacker syn”, sade Donald Trump.

"They grabbed a guy - ‘I'm a reporter! I'm a reporter!' - ‘Get out of here!' They threw him aside like a bag of popcorn. But honestly, when you watch the crap we've all had to take...it's actually a beautiful sight"-Trump glorifies violence against journos pic.twitter.com/UAENo59vrR