Temesgen Desalegn och Woubshet Taye

De får stipendiet med motiveringen: "För ert mod och uthållighet att hålla fast vid rätten till yttrandefrihet trots många år av fängelse och förföljelse, och för er styrka att efter detta fortsätta bedriva seriös journalistik ger vi Temesgen Desalegn och Woubshet Taye vårt pris.

Med denna utmärkelse vill vi betona vikten av en journalistik som fortsätter utvecklas med integritet i Etiopien. Förhållandena för journalister har förbättrats i landet men utvecklingen är fortfarande osäker och stora utmaningar kvarstår. Vi vill därför ge vårt erkännande och stöd till er att förbli självständiga och starka i ert arbete."

Woubshet Taye är redaktör på Ethiopian Digest, ett nytt oberoende medium som uppmuntrar yttrandefrihet, försoning och medvetenhet om mänskliga rättigheter. 2011 arresterades han och dömdes 2012 till 14 års fängelse för terrorrelaterade anklagelser. Han var då redaktör för Awramba Times. Anklagelserna bedömdes av internationella journalistorganisationer som fabricerade. Under fängelsetiden förflyttades han mellan flera fängelser med mycket svåra förhållanden, bl a Kality-fängelset där han nekades sjukvård trots allvarliga njurproblem. Han satt även en period i isolering. Han lyckades trots dessa villkor få ut texter om förhållandena i fängelserna, och om de utmaningar som etiopiska journalister står inför. Efter nästan sju år i fängelse blev Woubshet fri i februari 2018.

Temesgen Desalegn är redaktör för veckotidningen Feteh Magazine. Han grundade tidningen 2007 och skrev om Etiopiens politiska och socioekonomiska situation. Han startade även andra tidningar trots en hotande situation för medierna, men till slut stängdes alla. Som en följd av artiklar han skrivit ställdes han inför domstol och arresterades vid flera tillfällen under 2012. Han blev slutligen fängslad 2014 och dömd till tre års fängelse. Den etiopiska regeringen hade lämnat in över hundra anklagelser mot honom, bl a gällande försök att störta konstitutionen med våld. Temesgen Desalegn frigavs i oktober 2017. I mars 2018 arresterades han igen och hölls tillsammans med cirka 200 andra fångar inspärrad i ett 40 kvadratmeter stort rum. Han släpptes ur fängelse senare 2018. Han har startat Feteh Magazine på nytt och är dess chefredaktör.

Pen2Pen ingår i Örebro läns pressklubb (tidigare Örebro läns journalistdistrikt, inom SJF). Stipendiefonden har sitt ursprung i en fond som skapades redan på 60-talet av dåvarande Örebro länsförening av svenska Journalistförbundet.