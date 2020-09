150 miljoner mer i digitala läsarintäkter – på ett halvår

Den svenska morgonpressen ökade sina digitala läsarintäkter med 56 procent under första halvåret 2020. Tobias Lindberg, analytiker på TU Medier i Sverige, ser tre förklaringar till rekordökningen: corona, moms – och Netflix.

TU Medier i Sverige har sammanställt läsarintäkterna för 104 prenumererade morgontidningar, varav 99 landsortstidningar och fem storstadstidningar under första halvåret 2020.

Totalt ökade läsarintäkterna med fyra procent jämfört med samma period 2019.

Printintäkterna från läsare sjönk med två procent, eller 42 miljoner kronor och låg under de första sex månaderna på drygt 2,3 miljarder kronor. Nedgången i printintäkter har dock börjat plana ut.

Men den stora överraskningen är de digitala läsarintäkterna som steg med 56 procent, eller 150 miljoner kronor, till 400 miljoner kronor.

De 99 landsortstidningarna fick under första halvåret in knappt 200 miljoner kronor i digitala läsarintäkter, en ökning med 68 procent jämfört med 2019. De fem storstadstidningarna drog in drygt 200 miljoner kronor, en ökning med 47 procent.

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig på TU Medier i Sverige, ser tre förklaringar till ökningen av digitala läsarintäkter:

– För det första momssänkningen på digitala prenumerationer från 25 procent till 6 procent den 1 juli förra året. Det är en faktor som helt säkert har bidragit till intäktsökningen. För det andra pandemin, som medfört ett skarpare nyhetsläge och ökad nyhetskonsumtion. För det tredje en strukturell förändring med ökad betalningsvilja för digitala produkter generellt, som till exempel Netflix och Storytel, säger Tobias Lindberg.

En studie vid Oxfords universitet av forskarna Richard Fletcher och Rasmus Kleis Nielsen visar att hushållen lägger allt mer pengar på digitalt innehåll, och att hushållen i dagsläget inte i stor utsträckning väljer bort en digital tjänst när de skaffar en ny.

– Om studien är korrekt innebär det att en konsument som redan betalar för en digital produkt är mer beredd att betala för ytterligare en, än vad den konsument är som inte betalar för digitala produkter alls.

Så Netflix är en draghjälp för dagspressen?

– Det verkar som att de gynnas av varandra.

Att morgontidningarnas läsarintäkter ökar mer digitalt än vad de tappar i print är ett trendbrott.

Är problemen för morgontidningarna över nu? Kommer det här att fortsätta på samma sätt?

– Annonsnedgången är tyvärr större än intäktsökningen från läsarna, så de ekonomiska bekymren är nog inte över. Det är lovande att tappet i print planar ut och att de digitala läsarintäkterna ökar så kraftigt, men det är för tidigt att säga om det här kommer att hålla i sig. Vi vet inte ännu hur mycket som beror på momssänkning och nyhetsläget – och hur mycket som beror på förändringar i betalningsviljan, säger Tobias Lindberg.