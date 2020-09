Under vinjetten "Nostalgi på röda mattan" publicerar Svensk Damtidning bilder från gamla mingelfester. En del av personerna på bilderna är avlidna, andra omgifta.

”Läsarna älskar gamla vimmelbilder”

Coronakrisen Coronapandemin tvingade Svensk Damtidning att tänka om. Under våren och sommaren har man dammat av 30 år gamla vimmelbilder – där flera festdeltagare idag är avlidna. ”Läsarna älskar det”, säger chefredaktör Johan T Lindwall.

När covid-19 slog till i mars insåg Svensk Damtidning fort att det skulle bli en utmaning att fylla spalterna.



– Vi förstod att alla kungahus skulle stänga ner, men också att det skulle slå hårt mot galafesterna som läsarna älskar, säger Johan T Lindwall (bilden).

Alla fester och premiärer pausades också fort. Tidningens festredaktör Maria Roswall kläckte idén att plocka fram gamla festbilder ur arkivet.

– Vi började titta på 80- och 90-talet, och har lyft fram Veckans vimlare – som Björn Borg på röda mattan de senaste 25 åren.

I vårens Svensk Dam har man kunnat se vimmeluppslag som ”Memory lane à la Mikael Persbrandt” (Persbrandt med olika kärlekar de senaste 20 åren) eller ”Vi minns Noppes 60-årsfest!” (från 2007).

Vilka reaktioner har ni fått?

– Folk blev jätteglada och har hyllat initiativet! Det har fallit så väl ut att vi till och med funderar på att ha kvar det även om festerna nu är up and running igen, säger Johan T Lindwall.

Att publicera festbilder på idag avlidna personer är etiskt oproblematiskt, menar Johan T Lindwall.

– Vi har känt att det skulle bli konstigt att inte ha med till exempel Lennart Swahn från ett mingel, bara för att han inte finns kvar i livet längre.

Hade ni någon etisk diskussion om till exempel bilderna på Carl Adam ”Noppe” Lewenhaupt, som hittades död i Djurgårdskanalen så sent som 2017?

– Noppe är just ett sådant fall där vi publicerat bilder och artiklar om honom efter hans bortgång. Vi har inte som kvällstidningarna gått in på dödsorsaken, utan bara skrivit om hans fina relation med kungafamiljen. Vi ser det som att visa respekt att visa honom på bild. Jag vet även att änkan tyckt om våra publiceringar.

Att många kärlekspar på vimmelsidorna gått isär är ofrånkomligt, konstaterar Lindwall.

– Det skulle bli väldigt tunna sidor om vi bara skulle ha med par som är tillsammans idag!

Inga anhöriga till avlidna personer som publicerats på Svensk Dams nostalgivimmel har hört av sig med klagomål, enligt Johan T. Lindwall, inte heller några nu levande personer.

– De älskar att se sig själva i tidningen!

Allmänhetens medieombudsman Ola Sigvardsson ser inga etiska hinder för att återpublicera vimmelbilder med avlidna personer, så länge det inte handlar om ett tydligt nedsättande sammanhang kopplat till fototillfället, och som saknar uppenbart allmänintresse.